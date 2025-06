Un abogado asegura que si tu hijo se pone malo en el colegio y tienes que ir a recogerlo, la empresa tiene que pagarte esas horas: “Está obligada a dejar que te vayas”

Fragmento del vídeo de TikTok. (@juanmalorentelaboralista)

Ser padre o madre conlleva grandes responsabilidades, siendo una prioridad el cuidado de tus hijos. Esto no solo implica amor y protección, sino también una profunda adaptación, cambiando tu estilo de vida por completo. Uno de los deberes fundamentales es, precisamente, la reorganización de los horarios.

La rutina del sueño, los momentos para comer, el ocio o incluso los turnos de trabajo se tienen que adaptar a las necesidades de los pequeños. Esto último puede traer ciertos problemas, sobre todo cuando surge un inconveniente en el colegio y tienes que recoger a tu hijo.

Es muy habitual que cuando recibas una llamada del colegio estando en el trabajo dudes en si debes ir a por él o no. Si te preguntas si puedes ir a por tu hijo estando en el trabajo, un abogado ha subido un vídeo a TikTok esclareciendo ciertos aspectos relacionados con esta temática.

Manifestación de abogados y procuradores de oficio en Madrid el pasado día 3 de febrero

Se trata de Juanma Lorente, un abogado laborista que se ha convertido en una figura de relevancia en las redes sociales debido a los consejos que sube a su cuenta (@juanmalorentelaboralista). Cuenta con más de 471.000 seguidores y sus vídeos acumulan más de 4,9 millones de ‘me gusta’.

¿Puedes irte del trabajo su tu hijo se pone malo?

Esta es la pregunta con las que inicia el vídeo. Y, pese a que la mayoría de personas piensen que no se puede, realmente la respuesta es sí. Además, aunque tengas que ausentarte de tu puesto, tienes derecho a cobrar esas horas.

“Tienes derecho a cobrar esas horas gracias a un permiso desconocido. Es el permiso de cuatro días por fuerza mayor”, afirma el abogado. Lo interesante de este permiso es que se puede disfrutar por horas. Si tardas en recoger a tu hijo, llevarlo al médico, dejarlo en casa de un familiar y luego vuelves al trabajo, no pierdes el día entero, tan solo se restarían las horas invertidas.

Casos en los que no puedes optar a este derecho

“La empresa está obligada a dejar que te vayas a por tu hijo”, continúa diciendo Juanma. Por otra parte, estás obligado a cobrar esas horas a no ser que hayas agotado el permiso de cuatro días.

Aunque a la empresa le vaya a suponer pérdidas económicas, no puede ponerte trabas en ningún otro caso. No obstante, hay casos específicos en los que este permiso no aplica.

Este derecho se limita a situaciones de fuerza mayor imprevisible y urgente. La clave reside en que es un hecho inesperado que requiere tu presencia inmediata, como una enfermedad súbita del niño en el colegio o un accidente.

Así que, en el caso de tener esta duda, debe de prevalecer el derecho del trabajador a poder pedir estos cuatro días de fuerza mayor, siendo obligatorio para la empresa concedértelo. En el caso de que la empresa no te lo permita, se pueden emprender acciones legales contra la misma, siendo recomendable contar con la ayuda de expertos antes de iniciar la denuncia.