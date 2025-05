“Si un problema no me va a preocupar dentro de 5 años, no merece la pena”: el truco de un médico para no desgastarse por el estrés

El doctor Jose Manuel Felices Farias en el video. (Instagram/@doctorfelices)

El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Es normal sentirse así en ocasiones, ya que se trata de una respuesta natural ante las amenazas y otros estímulos que asumimos como peligrosos. Cuando una situación desencadena este estado, nos resulta difícil relajarnos y concentrarnos, y podemos sentirnos ansiosos o irritables, conforme detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recuerda que puede causar dolor de cabeza, malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito. Seis de cada diez españoles sufre este problema, según se desprende de un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA y, para tratar de combatirlo, el médico José Manuel Felices Farías, más conocido en redes sociales como @doctorfelices, ha compartido su truco en uno de sus últimos videos en Instagram.

“Vamos a ver cómo el estrés puede dañar tu cuerpo”, comienza explicando el doctor Felices en su video. Para empezar, explica que esa sensación es una respuesta fisiológica que el cerebro activa automáticamente ante la percepción de peligro. Sin embargo, este mecanismo, diseñado originalmente para situaciones de emergencia, como la conocida respuesta de “huida o lucha”, se activa con frecuencia. “El problema es que ese mecanismo se activa incluso si no hay un peligro real. El estrés envía señales al sistema nervioso, elevando el ritmo cardíaco y haciendo que tu corazón gaste más latidos de los que debería y también a los músculos que se tensan demasiado, provocando esos dolores típicos de cuando estamos nerviosos”, detalla.

“El estrés crónico reduce tus defensas, el cuerpo da prioridad a esa respuesta de lucha y no a recuperarse, y por eso eres más propenso a enfermedades. El estrés también interfiere en la digestión, causando acidez, dolor o incluso úlceras, y el estrés puede causar brotes de acné o psoriasis y la tensión de los músculos de la cara arrugas. Hay quien lo llama las marcas de la vida y nos mata de manera silenciosa”, continúa explicando antes de contar su truco para tratar de reducir el propio estrés y toda la sintomatología que lo acompaña:“Si un problema no me va a preocupar dentro de cinco años, no merece la pena mi estrés”.

Cómo afrontar el estrés

La guía de la OMS “Haz lo que importa en tiempos de estrés” da una serie de técnicas de autoayuda para lidiar con este problema. Recomienda establecer una rutina diaria para organizar actividades como comer, hacer ejercicio, pasar tiempo con la familia y dedicar momentos al ocio, es decir, actividades que, una vez programadas, pueden generar mayor sensación de control. También destaca la importancia de un sueño adecuado, manteniendo horarios regulares para acostarse y levantarse, evitando pantallas y estimulantes antes de dormir y asegurando un ambiente tranquilo y relajante.

Otro de los puntos en los que incide es el ejercicio físico regular y mantener contacto social con personas de confianza, algo esencial para expresar preocupaciones y aliviar tensiones. Además, aconseja llevar una dieta equilibrada, hidratándose bien y priorizando alimentos frescos y saludables. Por último, recomienda limitar la exposición a noticias si estas generan ansiedad, gestionando el tiempo dedicado a consumir información.