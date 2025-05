El rotundo mensaje de Nacho Duato a Melody: “No te enfades y acepta. Si hubieses ganado, no te habrías ido a tu casa”

El bailarín, coreógrafo y director Nacho Duato en foto de archivo. EFE/ J.J. Guillén

Nacho Duato ha empleado sus redes sociales para pronunciarse de forma contundente sobre la polémica actuación de Melody en Eurovisión y las posteriores reacciones de la cantante. A través de un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram —y que, como es habitual, desapareció a las 24 horas—, el reconocido coreógrafo y bailarín de 68 años emitió una crítica directa que no tardó en generar eco entre sus seguidores y en las redes sociales.

Dirigiéndose directamente a la representante de España en Eurovisión 2025, comenzó su mensaje con un tono conciliador, aunque no exento de claridad: “Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieses ganado, no te habrías ido a tu casa”. Con esta declaración, Duato ha aludido al controvertido comportamiento de la artista tras el certamen, ya que Melody, representante de España en Eurovisión, quedó en la posición número 24 de 26 participantes y se habría mostrado distante hacia los medios de comunicación en los días posteriores al evento.

El coreógrafo ha sido tajante al analizar la actuación de Melody y su puesto en la clasificación. “Tienes que reconocer que quedaste en una mala posición. No es tu culpa, quizá sea la de todos tus asesores”, ha afirmado, minimizando la trascendencia del resultado pero instando a la cantante a aceptar su lugar en el ranking. “Sacar el número 22, creo, o algo así… es bastante mal”, ha añadido, aunque la posición exacta de la intérprete fue la número 24.

Declaraciones de la cantante Melody, quien ha explicado por qué volvió con su familia tras Eurovisión: "Necesitaba ver a mi hijo y descanso, estaba agotada. Me ha sorprendido el revuelo y las especulaciones. Se habla mucho de conciliación y no se entendía que necesitaba tener unos días tranquilos en casa".

“Tienes una voz maravillosa”

Duato también ha comentado la estética de la actuación y ha criticado la elección musical de la sevillana, calificándola de desfasada. “Esa diva es una canción muy antigua. Te pareces a Beyoncé, pero Beyoncé es Beyoncé. Ella iba con ese body, esas botas y esa melena hace 20 años”, ha reflexionado, haciendo referencia a iconos como Single Ladies, el éxito de la artista estadounidense lanzado en 2008. En este sentido, ha sugerido que Melody se aleje de ese estilo porque, en su opinión, no conectó con el público internacional. “Me caes fenomenal y tienes una voz maravillosa, pero no te enfades y acepta que no te funcionó”, ha añadido.

Además de criticar aspectos artísticos, Nacho Duato ha abordado un tema más delicado al mencionar la falta de posicionamiento político de la cantante durante el certamen. En referencia al conflicto entre Israel y Gaza, que marcó la reciente edición de Eurovisión, ha expresado: “Te diría que un artista debe posicionarse. Un genocidio es un genocidio y hay que decirlo”. Sus palabras reflejan su postura sobre la relevancia de que figuras públicas y artistas se pronuncien en cuestiones sociales y políticas de gran impacto.

Nacho Duato habla de la polémica de Melody en Eurovisión (Instagram)

El coreógrafo también ha lamentado los tópicos asociados a España en el ámbito musical y cultural, que, según su punto de vista, se vieron reflejados en la candidatura a Eurovisión. “España no es la pandereta, la castañuela, la peineta, el clavel. Son muchas más cosas”, ha aseverado. Con un tono crítico, ha instado a superar ciertos clichés: “Basta ya del topicazo español. Vamos a Eurovisión con el lolailo, lailo y cogiéndose la melena, y no puede ser. Por favor, dejemos atrás ese tópico: marca España, toro, jamón, castañuela y botijo. Avancemos un poquito”.