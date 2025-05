Melody evita pronunciarse sobre la polémica con Israel y desliza críticas a RTVE: “Hay cosas que no dependen de mí”

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

Melody se ha sentado este lunes 26 de mayo en los estudios de RTVE de Prado del Rey para responder a todos los medios que querían conocer su opinión sobre los resultados obtenidos en Eurovisión el pasado 17 de mayo. La artista, que obtuvo el puesto 24 en el certamen, ha llegado por todo lo alto y con un gran recibimiento por parte del ente público y se ha sincerado sobre ciertos comentarios emitidos en los programas y, sobre todo, sobre cómo vivió su puesta en escena en Basilea.

“Ha sido una actuación para mi emocionante. En estos casos sobran las palabras aunque me he traído un escrito hecho con cariño y que sale de mi corazón para vosotros”, ha comenzado diciendo la sevillana. Quien también ha agradecido el recibimiento del público: “En primer lugar yo quiero dar las gracias a toda España y a todo el mundo, pero sobre todo a mi país, que se ha volcado conmigo. Esa Diva ha conseguido que todo se una y que vaya más que una candidatura artística. Quiero dar las gracias a todas las familias y a todos los niños que cantan Esa Diva, porque gracias a ellos yo he tuve la fuerza para dejar plasmado en ese escenario mi arte”.

Y ha reconocido la dificultad que suponía su puesta en escena: "Me emociona ver una actuación así con una dificultad grande. Así que yo me siento muy orgullosa de todo lo he hecho. Veo la actuación y lo único que me puede salir en la cara es una sonrisa”.

Sin embargo, ha querido meditar sobre ciertos aspectos que, bajo su consideración, podrían haber creado un mejor resultado: "De esta candidatura lo que menos me ha gustado es que yo no haya podido dar todo lo que soy yo como artista. Pero hay cosas que no dependen de mí. Se me dijo que no se podía salir desde arriba y luego hubo compañeros que sí que lo hicieron”. Y ha reconocido que solo volvería a Eurovisión “con otras condiciones”.

Melody rompe su silencio

"Hay que respetar al artista. Porque he sido un artista que lo ha dado todo y que ha echado todas las horas que han hecho falta”, comienza respondiendo Melody a todas las críticas. Y es que, la cantante decidió días antes de la final que necesitaba unos días para descansar con su familia y su hijo en casa. Pero esta reacción no fue bien recibida por algunos medios de comunicación y, desde La Revuelta, criticaron su actitud al cancelar a última hora, según el presentador, su entrevista con el programa de David Broncano.

“Me ha dolido que algunos compañeros de otras cadenas y de la misma cadena han hecho comentarios despectivos sobre mi persona y sobre mi actuación. Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo necesitara estar en mi casa con mi familia y mi hijo”, confiesa la artista. Quien se planta ante sus compañeros: “Ahora mismo no iré a La Revuelta, voy a ir a los programas que a mi me respeten y me den mi sitio como artista. Yo estoy abierta a una disculpa porque como persona entiendo que todos cometemos errores”.

Y sentencia: “No me gusta esa doble moral y que se haga risa o burla de mi, diciendo que estaría equilibrándome mentalmente. Hay que respetar a los compañeros porque yo no me meto con los compañeros y sus audiencias”. Para finalmente afirma: "Se habla mucho de la conciliación laboral como madre y como mujer, y me sorprende que no se entendiese que yo necesitaba unos días para estar en casita con mi bebé“.

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

“Yo no me voy a meter en temas políticos”

“Para mí lo más importante, profesionalmente hablando, es la música y el arte”, dice la artista. Y reflexiona: “Lo importante es respetar el espíritu de paz que unión al Festival de Eurovisión”. Y, entre frases, deja clara su posición sobre la polémica surgida con el posicionamiento de RTVE para el fin de la Guerra de Gaza: "Quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo es que en el mundo haya amor, haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en algunos lugares del mundo se acabasen. Porque eso no debería de existir. Creo que los derechos de las personas están por encima de todo y merecemos estar tranquilos“.

“Hay otras cosas que no tienen nada que ver con la música y el arte, y yo no tengo nada que decir al respecto”, comenta Melody. No obstante, María Izaguirre, directora de comunicación de RTVE, sí que ha afirmado que se están tomando medidas en cuanto al futuro de España en el certamen: “La posición de RTVE está clarísima y hubo un debate. Estamos a la espera de una respuesta y habrá unas reuniones a mediados de junio donde se comenzarán a adoptar una serie de medidas. Vamos a ir dando pasos poco a poco”. Y, Ana María Bordás, presidenta del Grupo de Referencia de la UER finaliza: “RTVE dejó claro a la UER que no puede cerrar los ojos ante lo que está pasando en Gaza”.