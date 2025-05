Melody rompe su silencio con pulla a Broncano: “Me ha dolido. Por encima está la salud mental”

La cantante rompe su silencio

La tensión producida por el polémico resultado de la cantante sevillana en Eurovisión 2025 ha llegado a su culmen. Después de finalizar en vigesimocuarta posición el pasado sábado 17 de mayo, Melody decidió cancelar toda su agenda oficial para la siguiente semana y centrarse en recuperar el tiempo con su familia. Sin embargo, no fue una reacción bien recibida por el ente público y, desde La Revuelta, criticaron su actitud al cancelar a última hora supuestamente su entrevista con el programa de David Broncano.

La pasada semana ya fue abordada por el equipo de Vamos a ver, donde agradeció el apoyo recibido y pidió respeto y espacio para disfrutar de su familia en estos días complicados después de tantas semanas de trabajo. “No entiendo lo que está pasando… Sé que me queréis todos un montón, pero yo también quiero salir hoy con mi hijo que es menor. Siempre os he atendido y ahora también lo voy a hacer. Voy a hacer muy prontito todas las declaraciones", explicó la de Dos Hermanas.

Tras muchas especulaciones sobre el motivo real que ha llevado a la artista a tomar esta decisión, este lunes 26 de mayo ha comparecido ante los medios para explicar sus sensaciones tras la experiencia. La cantante ha entrado en el plató de La 1 con una frase determinante: “Nada más el hecho de tener un día más en la vida es éxito total”.

Además, ha confesado que “tenía muchas ganas de que llegase este momento” y poder hablar directamente con los medios de comunicación. Aunque afirma que le “sorprende la que se ha liado y la expectación tan grande que genera que yo llegue a España y hable con todos vosotros. Algo muy bueno ha tenido que pasar para que todos estemos aquí”.

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

El ente público ha querido hacer un repaso sobre la gran actuación de la sevillana en Basilea, a lo que ella no ha podido evitar que se le cortara la voz: “Ha sido una actuación para mí emocionante. En estos casos sobran las palabras, aunque me he traído un escrito hecho con cariño y que sale de mi corazón para vosotros”.

“Se habla mucho de la conciliación laboral”

Y ha comenzado a sincerarse: “Mantendría la frase ‘ole tú’ y mantendría que la vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Los artistas a veces tenemos unas dificultades que no se saben y no se ven”. Eurovisión ha sido un camino de muchos meses en los que la dedicación ha sido plena para darlo todo sobre el escenario. Y, de hecho, Sergio Calderón, nuevo director de Televisión Española ha confirmado que “el día de Eurovisión ha sido el más visto en TVE de los últimos 17 años. Es la marca de entretenimiento más vista de todas las televisiones de nuestro país“.

Ese esfuerzo es el que llevó a la artista a pedir a su equipo, días antes de la final en Suiza, que necesitaría unos días junto a su familia y a su hijo tras el certamen. “Se habla mucho de la conciliación laboral como madre y como mujer y me sorprende que no se entendiese que yo necesitaba unos días para estar en casita con mi bebé”, critica la cantante de El Apagón.

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

Y ha cargado contra compañeros que hicieron burla sobre esta decisión: “Me ha dolido que algunos compañeros de otras cadenas y de la misma han hecho comentarios despectivos sobre mi persona y sobre mi actuación. Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo necesitara estar en mi casa con mi familia y mi hijo”.

Y finalmente, sentencia: “No me gusta esa doble moral y que se haga risa o burla de mí, diciendo que estaría equilibrándome mentalmente. Hay que respetar a los compañeros porque yo no me meto con los compañeros y sus audiencias”.