Blas Cantó da su opinión sobre el batacazo de Melody en Eurovisión: “Yo quedé en el mismo puesto y no se formó ese revuelo”

Blas Cantó/Melody. (Instagram)

Han pasado tres días desde la tan esperada rueda de prensa de Melody tras su paso por Eurovisión. La sevillana quiso tomarse una semana de descanso, bien merecida, para desconectar y poner las ideas en orden antes de enfrentarse a las cámaras de nuevo. Y llegó con la escopeta cargada, pues todavía se sigue hablando de las pullas que lanzó en todas las direcciones. Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021, ha querido dar su opinión acerca de la posición de Melody en el certamen de este año, que por cierto, es la misma que obtuvo él.

Ha sido posiblemente una de las ruedas de prensa más comentadas en lo que va de año. Hemos llegado a la conclusión de que no existe español que no se haya enterado de esta telenovela en la que se ha convertido el certamen de música anual. Y es que, las expectativas sobre Melody estaban muy altas. Pero dejando eso a un lado, la cantante. lejos de hacer algo de autocrítica, ha rebotado su frustración contra todas las personas que la rodean, manteniendo que si por ella fuera “hubiera hecho un show mucho más espectacular”. Además, ha dejado varios frentes abiertos. Entre ellos, destaca su pulla a Sonsoles Ónega por las supuestas presiones que ha hecho la presentadora contra ella, o incluso, la que le dedica a Broncano por “no respetar su salud mental y hacer humor de ello”.

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

También cabe destacar la polémica que se ha generado en torno a la política debido a la participación de Israel en el concurso. En la rueda de prensa se le hicieron preguntas a Melody para conocer su opinión de los hechos, pero la sevillana aseguró y reaseguró que “por contrato no puede posicionarse políticamente”. Sin embargo, RTVE ya ha desmentido estas palabras, puntualizando que en todo momento no podía incorporar contenido político en su canción, su show... Pero nada que ver con sus opiniones privadas.

La crítica de Blas Cantó hacia Melody

Tras esta polémica rueda de prensa, fueron muchos los que quisieron opinar. Entre ellos, el representante de España en Eurovisión 2021, Blas Cantó, quien se ha sincerado en el programa de Ramón García En compañía. El ex componente del grupo musical Auryn quiso comenzar con la posición de Melody en el certamen de este año, que, por otro lado, es la misma en la que quedó él en su edición. “Es muy impredecible. De repente Chanel te deja en el lugar 3, Blanca Paloma en el 16, Melody en el 24… Es que es una lotería, es un programa de televisión“, comenzaba. Además, añadía: “Fíjate que yo quedé en el mismo puesto y no se formó ese revuelo. Tampoco hicieron tanta, tanta promo y quedamos en el mismo puesto. Ó sea que nunca se sabe. No lo sé. Es que es muy impredecible".

Blas Cantó en Eurovisión 2021. (REUTERS)

Por otro lado, el cantante ha querido no desmerecer el esfuerzo de los otros 25 aspirantes del concurso musical. “Lo que tengo claro es que si yo quedé en el puesto 24, como Melody, esas 23 personas delante de mí merecen también su puesto y realmente también han trabajado mucho para estar ahí“, sentenciaba. Blas ha querido dejar a un lado el orgullo y tener un poco de humildad, reconociendo el trabajo del resto de países. Y eso no es todo, pues el murciano ha querido dejar claro que RTVE fue un gran compañero en su edición: ”A mí me sirvió mucho, me lo pasé muy bien a pesar de las circunstancias y disfruté un montón. Televisión Española fue increíble, porque fue un momento muy difícil, pero hicimos un muy buen equipo. Yo tengo muy buenos recuerdos", concluyó.