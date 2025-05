Melody carga contra Sonsoles en la rueda de prensa de ‘Eurovisión’: “A ella le encanta el erre que erre”

'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

Tras más de una semana desde el fatídico desenlace de Eurovisión 2025, Melody por fin se ha sentado frente a las cámaras de RTVE. La cantante de Esa Diva se ha tomado su semana de descanso, lo cual parece haber sido crucial para que llegara con la escopeta cargada; y es que, no ha dejado títere con cabeza. La principal pulla que ha dejado a la persona aludida boquiabierta ha ido para Sonsoles Ónega.

La crítica de Sonsoles hacia Melody

Durante la selección del representante de España en Eurovisión y tras su derrota, el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, ha sido una de la principales fuentes de críticas y alusiones a la cantante. Nada más culminó el certamen anual, los colaboradores del formato televisivo no dudaron en dar su opinión. Iñako Díaz-Guerra no se contuvo al opinar: “Está enfadada porque ha quedado mal y se ha escondido. Le han dado toda la campaña del mundo. Que asuma su parte del fracaso”. Por su parte, Nacho Gay hizo hincapié en el cambio de rumbo artístico que afectó a la cantante: “No ha podido mostrar quién es. Se cambió la esencia flamenca de su propuesta, y eso ha tenido consecuencias”, señaló durante la tertulia.

Sonsoles reaccionando a las pullas de Melody. ('Y ahora Sonsoles'/X)

A estas críticas se sumó Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión 2011, quien compartió su experiencia en situaciones similares: “Me dejaron escoger el vestuario”, confesó, y además apuntó que “no llevé la canción que me gustaba”, subrayando que esta clase de decisiones impuestas son frecuentes: “Nuestros comentarios no valen nada”, lamentó. Por su parte, la presentadora del programa también quiso aportar su granito de arena a la conversación. “Se explicará y luego se valorará todo. Puede que esté enfadada con la organización, o puede que no”, reflexionó en directo, de manera bastante sutil. Sin embargo, más adelante añadiría la bomba: “Pero lo cierto es que, con o sin enfado, la actuación que vimos fue muy distinta a la original”, lanzó y no se dejó nada en el tintero.

“Yo he hecho lo que tenía que hacer”

“Eurovisión para mí ya pasa a un segundo plano, yo he hecho lo que tenía que hacer”, comenzaba Melody tras la pregunta de un periodista del programa Y ahora Sonsoles. Al ver el micrófono del programa, la sevillana no ha dudado en arremeter contra su presentadora, que tan duramente la ha juzgado durante sus meses de trabajo: “Y además de ello, para Sonsoles que le encanta a ella, erre que erre...“, expresaba Melody haciendo gestos como si la presentadora le apretara las tuercas, “ay mi Sonsoles, que le gusta, que le gusta...”, continuaba.

Melody durante la rueda de prensa de 'Eurovisión 2025'. (Captura de pantalla/X)

La cantante de Esa Diva continuaba con su discurso en respuesta al periodista ahí presente: “Yo vengo de haber sido una artista infantil. Mi primer disco fue De pata negra y yo vendí miles y miles de discos... En España no estamos acostumbrados a tener una artista que sea infantil y que luego evolucione y que tenga éxito. Yo desde el año pasado vengo trabajando más que cuando saqué mi primer disco, con eso lo digo todo”, zanjaba. Durante las alusiones hacia su persona, Sonsoles Ónega reaccionaba en directo, poniendo cara de sorpresa y escuchando atentamente las palabras de Melody. Por las caras de la presentadora, no le ha gustado demasiado la contra de la sevillana.