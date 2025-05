Barei se pronuncia sobre las declaraciones de Melody y define su paso por Eurovisión: "Frustrante"

Coincidiendo con la reaparición de Melody en rueda de prensa tras su 'batacazo' en Eurovisión, lanzando dardos contra RTVE al asegurar que no se respetó su puesta en escena a pesar de que se siente orgullosa de su actuación y de cómo ha defendido a España, Barei ha sido una de las asistentes a la entrega de los Premios Fearless Mujer y, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que ella también representó a nuestro país en el festival -en el año 2016 con la canción 'Say yay!', con la que quedó en el puesto 22º- se ha sincerado sobre su experiencia respondiendo a las declaraciones de la cantante de 'Esa Diva'.

"En Eurovisión nunca sabemos lo que pasa detrás, el tema de las votaciones, obviamente con una actuación como la suya, con un talento como el suyo, pues da rabia, si nos da rabia a nosotros y a nosotras imagínate a ella. Me imagino que Melody debe sentir injusticia, pero es verdad que creo que el valor va por otro lado. O sea, creo que el valor no va por la numeración de Eurovisión y que de hecho los eurofans no lo tienen jamás en cuenta, que son los que sostienen esto. El trabajo está bien hecho, que ella lo ha hecho impecable y ha habido responsabilidad, cariño, cercanía, carisma, es que ella lo ha tenido todo, entonces creo que el valor es mucho más que el puesto en el que haya quedado. Yo lo sentí así cuando me pasó a mí y empatizo mucho con ella, obviamente ahora mismo" reconoce muy sincera, apoyando completamente a Melody.

Y es que como nos ha contado, "a mí mi puesta en escena no me gusto nada. ¿Mi puesta en escena? Cero. Cero, o sea, cero. No fue nada de lo que quería hacer. Cuando llegué allí pues todo era al revés de lo que había hecho. Fue muy frustrante. Yo hablo de mi experiencia en ese momento, porque conozco a otros que han ido y han hecho exactamente lo que querían". "Pero no fue por TVE" añade, dejando claro que ella está "encantada" con el ente público.

Lo que sí ha querido transmitir a la andaluza es que "tampoco sabemos si con las puestas en escena que hubiéramos querido la posición hubiera cambiado, ¿no? Porque creo que hay tanto detrás que no sabemos". "Sociopolítico, económico, yo qué sé, es que ni idea, ni idea. Creo que no lo saben ni las propias delegaciones. O sea, creo que es algo, no sé, como una especie de fantasma que la gente quiere llegar a ver en algún momento y nadie llega a ver del todo. Entonces, bueno, son más elucubraciones lo que todos tenemos, yo creo, sobre lo que pasa en Eurovisión" apunta.

"Al final estamos haciendo música, no estamos operando a corazón abierto. O sea, creo que tenemos que quitarnos peso, ¿sabes? Y relativizar y darnos cuenta de que... Pues no sé, de que hay cosas en la vida que realmente son un antes y un después o son cosas que no podemos cambiar y que son muy dolorosas. Y que al final es música, que obviamente una injusticia pues es una injusticia y se siente como tal y te da tristeza y te puede dar rabia y te puede sentir, tener un malestar durante un tiempo, pero estoy convencida de que Melody dentro de un tiempo se acordará de lo bueno" apunta segura, aconsejando a la cantante que no se tome tan a pecho su paso por el festival.

Y es que guiándose por su propia experiencia, Barei cree que "llegará un momento en el que Melody solo se acuerde de todo lo bueno que nos ha dado, de lo que hemos disfrutado con ella, de lo que ha disfrutado ella durante todo el proceso". "Eurovisión y el viaje eurovisivo es mucho más. Entonces seguro, seguro que ya con el carácter que tiene y la actitud que tiene en general ante la vida, dentro de nada esa tristeza que la tiene que pasar, la tiene que transitar es normal. Yo la pasé también. Tienes que pasar por ella, se convertirá en otra cosa, se transformará en algo" apuesta.

¿Volvería al festival? Barei lo tiene claro: "Yo no volvería a ir, pero no por nada de esto, sino porque creo que las vivencias como esa experimentándolas una sola vez, son más únicas que si puedes comparar. Se vuelven más inolvidables si son únicas". "Pero nunca digas que agua no beberé porque luego te bebes dos tazas así. Y cinco por eso. Entonces, a día de hoy no volvería por eso y porque creo que hay mucha gente que quiere ir y sería quitarles el lugar a personas que todavía ese regalo no lo han abierto" afirma.

Por último, la artista ha dado las claves de su salud mental a pesar de las críticas que recibió por su discreto puesto en Eurovisión. Y asegurando que los malos comentarios "no hablan de mí sino de la persona que los hace", confiesa que su "mayor escudo" es "el amor". "A Melody le podría ayudar mucho pensar que nada de lo que digan la define a ella" asegura.