La fruta que te recomienda comer cada día un cardiólogo de Harvard: “Te dará una buena dosis de vitamina C para reducir la inflamación”

El doctor William Li (YouTube/@melrobbins)

En la era actual, caracterizada por un sinfín de recomendaciones alimenticias y dietas de moda, el cardiólogo William Li, con formación en Harvard, propone una solución alimenticia tan simple como efectiva: el consumo diario de un kiwi. Esta fruta se posiciona como una herramienta para mejorar la salud cardiovascular y digestiva, siendo particularmente beneficiosa para aquellos con exceso de grasa corporal o inflamación crónica.

El doctor Li, reconocido por su enfoque en el poder terapéutico de los alimentos, comentó en una entrevista en el pódcast de la coach Mel Robbins sobre las virtudes del kiwi. Más allá de ser un snack delicioso, esta fruta es una fuente significativa de vitamina C, que juega un papel crucial en la reducción de la inflamación. “Si tienes exceso de grasa corporal, estás inflamado, comer un kiwi al día te dará una buena dosis de vitamina C para reducir esa inflamación”, afirmó Li, como consejo respaldado por evidencias científicas que muestran cómo la vitamina C puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés oxidativo, factores claves en la lucha contra diversas enfermedades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del kiwi

Además de ser una excelente fuente de vitamina C, el kiwi es notable por su alto contenido en fibra dietética. Esta característica lo convierte en un alimento especialmente útil para aquellos que padecen de problemas digestivos como el estreñimiento o el síndrome del colon irritable. El doctor Li explica que “esa fibra puede cambiar tu microbiota intestinal. Si no es muy saludable, empezará a fomentar el crecimiento de bacterias buenas en solo 24 horas”. Este efecto positivo en la flora intestinal no solo mejora el tránsito digestivo sin provocar hinchazón, sino que también contribuye a mantener bajos los niveles de inflamación en el organismo. Li señaló que “al día siguiente notarás el efecto beneficioso”, destacando la rapidez con la que el cuerpo puede responder a la inclusión de esta fruta en la dieta diaria.

El enfoque del doctor Li no implica cambios drásticos en la alimentación ni seguir dietas estrictas. La clave reside en la constancia y simplicidad. “Un kiwi al día es suficiente”, insiste, destacando que este hábito puede integrarse de manera fácil en la rutina diaria. Puede consumirse solo, o ser incorporado en diversas preparaciones como ensaladas, yogures o batidos. Lo esencial, enfatiza Li, es la regularidad en su consumo, apuntando que “puedes empezar a sentir los beneficios en solo un día”.

El kiwi no solo fortalece las defensas y mejora la salud intestinal, sino que su consumo regular puede jugar un papel crucial en contrarrestar la inflamación crónica, una condición vinculada a numerosas dolencias severas. Frente a un escenario donde la inflamacióCn crónica es común, el mensaje del cardiólogo es claro y contundente: el kiwi se erige como una opción natural y accesible respaldada por la ciencia.

Integrar el kiwi en la dieta diaria no requiere de complicaciones significativas, y es este enfoque lo que hace que sus beneficios sean tan accesibles. En un mundo donde las enfermedades relacionadas con la inflamación son prevalentes, la recomendación del doctor Li es un recordatorio de que las soluciones simples y naturales pueden tener un impacto profundo y positivo en la salud. Así, el kiwi se consolida como una herramienta esencial para aquellos que desean cuidar su salud de manera proactiva y eficaz, contando con el respaldo de investigaciones científicas que corroboran sus múltiples beneficios.