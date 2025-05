Broncano responde a Melody en ‘La Revuelta’ y se pronuncia sobre la polémica de RTVE en Eurovisión: “No nos vamos a disculpar en ningún momento”

Broncano responde a Melody en 'La Revuelta' (RTVE, Montaje Infobae)

Hoy Broncano ha hecho los deberes - con lo de Melody -, como anunciaba con un “lo he visto” casi al principio del programa. “Lo de Melody (...) ha dicho que nos exigía que le pidiésemos disculpas para venir al programa. Respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento”, aseguró el presentador, provocando los aplausos del público.

La respuesta de Broncano a Melody

“Yo creo que le hemos respetado un montón”, sigue, contando como, aunque estaba seguro de no haber dicho nada que pasase ninguna línea, volvió a ver el programa “por si acaso”: “A ver si lo recuerdo yo mal y he dicho algo muy grave contra ella y tal”. Lo vio, comprobó que no era así, y “ahí es cuando me enfadé un poco más”, porque en realidad, sentencia, no dijeron nada. Sobre lo de las persianas, el presentador reconoce que igual fue un poco “irónicamente”, pero “haciéndome cargo de que está en una situación difícil y que habrá ido allí a relejar”. “De hecho”, después de decir aquello de que estaba en su casa con las persianas cerradas, “el mensaje acababa diciendo: ‘Así que, Melody, espero que estés bien, que te rehagas un poco, que te recuperes’ y ya está. Eso fue todo lo que dijimos”.

“Lo que me parece feo es que ella aluda a la salud mental”. “Utilizar la carta de la salud mental, como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien, o que te has picao’ porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tu querías (...) cuando hay gente que tiene problemas de salud mental reales, creo que los banaliza”.

“Yo entiendo que ella diga ‘joe, es que me están metiendo mucha presión’, pero si alguien le ha metido presión no somos nosotros”. “A mi no me gustó que cancelase la entrevista un rato antes, porque creo que podría haber venido, pero eso es cosa suya”, añade, a lo que Castella le da la razón con un “podía haber venido, nos podíamos haber reído todos de que ha perdido, y no pasa nada”. “Exacto, pero jugar esa carta me parece feo”. Hasta ahí ha comentado por ese lado, aunque después de todo ha vuelto a invitar a Melody al programa.

“Hay otra cosa que creo que está guay que digamos aquí”, sigue Broncano matizando que “no lo digo por Melody, no tiene que ser estandarte de nada”. “Cuando ella luego decía que de política no quería hablar” (aunque dijo que era por contrato, lo cual, recuerda Castella, “tampoco”, porque el contrato lo que prohíbe es incluir contenido político en las canciones, como demostró el ganador de Eurovisión pronunciándose sobre Palestina tras su victoria), “mi opinión es que lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. No es que no sea política, porque política, por desgracia, es casi todo, pero va más allá de la política, quiero decir, condenar lo que está pasando en Palestina es una cuestión no de política sino de humanidad y de solidaridad”, ha sentenciado, en unas declaraciones recibidas con aclamo de la audiencia.

Y continúa: sobre toda la polémica que hubo por el mensaje emitido por RTVE durante la presentación de los representantes de Israel, en la que se acusaba a la cadena de afectar el resultado de las votaciones (aunque el presentador no tiene claro que afecte, o no tanto, “porque lo que se emitió aquí no se emite en otros países, que son los que votan a España”), Broncano opina que “incluso si hubiese afectado mucho, con la cantidad de gente que está muriendo en Palestina, la cantidad de niños que están muriendo cada día, creo que como afecte eso - si afectase - a la posición de un candidato o candidata a Eurovisión, es lo de menos, osea, es irrelevante, es totalmente irrelevante”.