Broncano asegura no estar al tanto de las declaraciones de Melody contra él y promete pronunciarse: “A mi me cae muy bien”

El otro día tenía que ir Melody a La Revuelta, pero acabó cancelando en el último momento. La aparición de la representante de España en Eurovisión llevaba cerrada ya un tiempo, pero finalmente Broncano se quedó sin su invitada principal. No lo disimularon en el programa, más bien todo lo contrario: “Se ha enfadado, todavía no sabemos por qué”, contaba Broncano, a lo que Grison aseguró que se debía a que “se ha visto involucrada en un conflicto internacional”. No faltó recriminación, aunque fuese desde el humor: el presentador comentaba que la cantante estaría “bajando las persianas” y recomponiéndose mentalmente. Al final salió todo bien: según Castella, se pudo pactar un nuevo invitado - el actor Manolo Solo - durante “el preshow de Sergio”.

Después de esto, se desató la polémica en redes. Los usuarios debatían, enfrentados en sus opiniones sobre la gestión del suceso por parte de los implicados. Algunos criticaban a Broncano por “exponer” a la cantante públicamente y acusándole de hacer burla, además de defender el derecho de la representante a no asistir al programa y recordando que había cancelado toda su agenda. Otros criticaban la profesionalidad de Melody, argumentando que tenía un deber contractual y atribuyendo su ausencia a la posición en la que acabó en el certamen. El caso es que muchos se han pronunciando al respecto mientras esperaban a que la artista se explicase de forma “oficial” en aquella rueda de prensa en la que había asegurado se proponía aclarar toda la situación.

Declaraciones de la cantante Melody, quien ha explicado por qué volvió con su familia tras Eurovisión: "Necesitaba ver a mi hijo y descanso, estaba agotada. Me ha sorprendido el revuelo y las especulaciones. Se habla mucho de conciliación y no se entendía que necesitaba tener unos días tranquilos en casa".

Melody increpa implícitamente a Broncano en una rueda de prensa

A lo largo de la tarde del lunes 26 de mayo, Melody se pronunció al respecto en una rueda de prensa en RTVE, donde ha confesado que “tenía muchas ganas de que llegase este momento” y poder hablar directamente con los medios de comunicación. Lo primero que afirmó es que le “sorprende la que se ha liado y la expectación tan grande que genera que yo llegue a España y hable con todos vosotros. Algo muy bueno ha tenido que pasar para que todos estemos aquí”. La artista ha empezado a sincerarse: “Mantendría la frase ‘olé tú’ y mantendría que la vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Los artistas a veces tenemos unas dificultades que no se saben y se ven”. Según cuenta, esas dificultades le llevaron a comunicar a su equipo, días antes de la final en Suiza, que necesitaría unos días junto a su familia y su hijo tras el certamen. Sobre la lluvia de críticas que desató la cancelación de su agenda mediática, la artista hace una reflexión: “Se habla mucho de la conciliación laboral como madre y como mujer, y me sorprende que no se entendiese que yo necesitaba unos días para estar en casita con mi bebé”.

Más concretamente, además, ha mencionado a Sonsoles, por nombre, criticando que le gusta tirar demasiado de las cosas. Y no por nombre, sino implícitamente, a David Broncano, con un “algunos compañeros de otras cadenas y de la misma cadena”, que hicieron, de acuerdo con la cantante, “comentarios despectivos sobre mi persona y sobre mi actuación“, mencionando también el comentario de las persianas del presentador de La Revuelta. “Creo que por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para descansar”, aseguró la cantante. “No me parece bien, porque hemos hablado mucho de la salud mental y ahora hay una doble moral. Se me ha venido al cuello”, continuó, antes de asegurar que ella es “más humorista que cualquiera, pero creo que la salud mental no es para llevarla al humor”. “Cada uno luchamos con nuestra mochila”, añadió antes de su sentencia: “No me gusta esa doble moral y que se haga risa o burla de mí, diciendo que estaría equilibrándome mentalmente. Hay que respetar a los compañeros, porque yo no me meto con los compañeros y sus audiencias”.

La respuesta de Broncano

Broncano, por su parte, no se enteró de todo esto, aparentemente, hasta que se encontraba grabando el programa. Alguien le lanzó algo al escenario, situación que Grison comparó con una “estrella ninja” y luego con “la pullita” de Melody. “¿Qué ha pasado?“, preguntaba entonces el presentador. ”Se ha enfadao’. ¿Te acuerdas que decíamos ‘a lo mejor no está enfadada, a lo mejor está cansada’?“. Broncano no daba crédito: ”¿Se ha enfadado ella con nosotros?“. “No dijimos nada, además”, se defendía el presentador, a lo que Castella aseguró que “un buen chiste, si no viene con disculpas luego, no es na’”.

No han faltado las pullas, desde el humor: el presentador ha planteado invitar de nuevo a la cantante en "la onomástica de San Fadao", patrón extraoficial de los “ofendidos” (según se dice en internet). “Con lo maja que es ella, hombre”, decía Grison, algo que Broncano corroboró con un “si a mi me cae muy bien Melody”. “Voy a hacer como en los programas de televisión nacional: mañana o luego me informo. Mañana hago un análisis sintáctico... Bueno, mañana lo, luego lo veo”, asegurando también que se pronunciará al respecto una vez sepa exactamente lo que le ha dicho la cantante. “Si me ha citado, respondo”, aseguró, al tiempo que se defendía con un “si la hemos invitado un montón de veces aquí a Melody”.