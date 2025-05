Melody pasará por ‘El Hormiguero’ el próximo miércoles para hablar de la polémica de Eurovisión, después de dejar tirado a Broncano

Melody, representing Spain, takes part in dress rehearsal 2 for the Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 16, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

Melody se prepara para su primera aparición televisiva después de su actuación en el Festival de Eurovisión de 2025 y sus palabras en la rueda de prensa del pasado 26 de mayo. La cantante sevillana visitará El Hormiguero, el próximo miércoles 4 de junio. Pablo Motos, el presentador de Antena 3, ha confirmado la participación de la artista asegurando: “Hablaremos de Eurovisión y de todo”. Esta entrevista representa una oportunidad para que Melody aborde la controversia desatada tras su actuación en el festival y la posterior cancelación de su asistencia a otros programas.

La participación de Melody en Eurovisión no obtuvo los resultados esperados. La cantante terminó en la antepenúltima posición, recibiendo solo 37 puntos. Tras el evento, Melody decidió tomarse una pausa y cancelar su agenda mediática para descansar. Esta decisión incluyó su aparición en La Revuelta, un programa de RTVE, que estaba prevista para el 19 de mayo. La cancelación se produjo en el último momento, lo que causó confusión y comentarios en tono jocoso por parte del equipo del programa. Broncano, con su característico humor, comentó: “Se ha enfadado, todavía no sabemos por qué”, mientras que Grison bromeaba que Melody “se ha visto involucrada en un conflicto internacional”.

Ahora, con la competencia latente entre sendos programas, la cantante hará su primera aparición en El Hormiguero, tras haber comunicado en la rueda de prensa del pasado 26 de mayo que solo irá “a programas en los que se me respete”, como dijo en una entrevista con La SER. Esto lo relacionó con los comentarios jocosos que se hicieron en La Revuelta: “Por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para descansar”.

“Tenía muchas ganas de que llegase este momento”

Declaraciones de la cantante Melody, quien ha explicado por qué volvió con su familia tras Eurovisión: "Necesitaba ver a mi hijo y descanso, estaba agotada. Me ha sorprendido el revuelo y las especulaciones. Se habla mucho de conciliación y no se entendía que necesitaba tener unos días tranquilos en casa".

Tras el plantón del pasado 19 de mayo, David Broncano respondió en un tono desapegado e irónico, asegurando no haber entendido la magnitud de la molestia de Melody. “Con lo maja que es ella, hombre”, dijo, reiterando su aprecio personal por la artista. En medio del humor característico de su programa, sugirió invitar nuevamente a Melody en “la onomástica de San Fadao”, un guiño al patrón “extraoficial” de los ofendidos. “Voy a hacer como en los programas de televisión nacional: mañana o luego me informo”, concluyó. Melody, entretanto, ha dejado claro que solo asistirá a programas donde sienta que se le respeta y valora como artista. A pesar de las tensiones, mostró apertura a un eventual acercamiento con Broncano y su equipo, condicionando este a posibles disculpas. “Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar”, concluyó, subrayando su disposición al diálogo y entendimiento.

Más tarde, durante una rueda de prensa celebrada el 26 de mayo en RTVE, Melody rompió el silencio sobre la controversia. “Tenía muchas ganas de que llegase este momento”, declaró al inicio. La cantante explicó que su decisión de descansar fue motivada por la necesidad de pasar tiempo con su familia y su hijo tras meses de preparación intensa. “Me sorprende que no se entendiese que yo necesitaba unos días”, comentó. También aprovechó la ocasión para criticar la “doble moral” de ciertos comentarios surgidos tras su retiro momentáneo. Así, afirmó que a pesar de apreciar la comedia, considera que “la salud mental no es para llevarla al humor”. Asimismo, evitó comentar sobre el contexto político de Eurovisión, en especial sobre la participación de Israel, citando restricciones contractuales. “De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohíbe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón, que en el mundo haya mucho amor y mucha paz”, afirmó. Sin embargo, la cadena aclaró posteriormente que no existen tales cláusulas que limiten los comentarios políticos de sus representantes.

“No nos vamos a disculpar”

En cuanto a las palabras de la cantante en la rueda de prensa, el presentador de La Revuelta se ha manifestado en el programa del martes 27 de mayo, donde ha asegurado que ha visto algunos trozos de sus declaraciones. “Nos exigía disculpas para venir al programa. Respuesta rápida Melody: no nos vamos a disculpar en ningún momento”, ha afirmado Broncano. Sin embargo, él considera que “la hemos respetado un montón” y le parece “feo” que use “la carta de la salud mental para esto, cuando hay gente que sí tiene problemas reales. Creo que banaliza el problema”.

El presentador ha asegurado que las únicas palabras dedicadas a la sevillana fueron las siguientes: “Se había ido a su casa a descansar y habrá bajado las ventanas para recuperarse”. Ahora, hay que esperar a que Melody exponga su posición en el programa de Antena 3, después de haberse hecho “colega de Pablo Motos”, tal y como ha señalado Grison.