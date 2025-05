Este es el municipio más barato para comprar una vivienda en Asturias: un pueblo con siglos de historia, rodeado de naturaleza y con el nombre de un rey

El municipio más barato para comprar una vivienda en Asturias (Flickr)

Mucha gente - si no todo el mundo - sueña con liberarse del yugo eterno del alquiler en algún momento de su vida. ¿El problema?: todo suele ser demasiado caro. La clave es saber donde buscar, aunque aquí el obstáculo pasa a ser que, en general, la vida no permite soltarlo todo y marcharse a cualquier parte a comprarse una casa. Por si no fuera el caso, sin embargo: San Martín del Rey Aurelio emerge este 2024 como el municipio más asequible para adquirir una vivienda en Asturias, según Banco Santander. Con un precio medio de 585 euros por metro cuadrado, según el informe de precios de idealista, se posiciona significativamente por debajo del promedio nacional y regional. Este dato implica que una vivienda de 100 metros cuadrados podría obtenerse por apenas 58.500 euros, cifra que contrasta notablemente con el promedio nacional de 2.209 euros por metro cuadrado y el precio medio regional de 1.455 euros por metro cuadrado.

San Martín del Rey Aurelio: el pueblo más barato de Asturias

Aunque el atractivo económico es indiscutible, San Martín del Rey Aurelio ofrece mucho más que precios bajos. Situado en el corazón del Valle del Nalón, este municipio combina la riqueza natural y cultural, atrayendo a quienes buscan un entorno apacible y de calidad a un costo accesible. Con el 75% de su territorio catalogado como espacio natural protegido, proporciona un entorno inigualable para los amantes de la naturaleza. Sus paisajes de montaña y rutas de senderismo hacen de este lugar una opción perfecta para vivir lejos del bullicio urbano y disfrutar de actividades al aire libre.

La Iglesia de San Andrés, en el Entrego, San Martín del Rey Aurelio, Asturias (Wikimedia Commons)

La historia de San Martín del Rey Aurelio se remonta al siglo III a.C., y su legado arqueológico incluye el dolmen de Campa L’Españal y grabados rupestres en Los Cuetos. Durante la Edad Media, fue un punto clave del Reino de Asturias, albergando la corte del Rey Aurelio I, de quien toma su nombre. Esta conexión con el pasado se refleja en el patrimonio cultural del municipio, con casonas, escudos de armas y un legado industrial que resalta su rica historia minera.

La minería, un elemento central en la identidad del municipio, añade un valor adicional al atractivo del lugar. El Museo de la Minería y la Industria (MUMI), ubicado en El Entrego, ofrece una experiencia inolvidable con su “jaula”, un ascensor minero que desciende hasta una mina activa. Este museo, junto a sitios históricos como el Pozo Sotón, es testimonio del legado industrial, atractivo tanto para residentes como turistas.

La oferta gastronómica del municipio es otro de sus reclamos. Famoso por su rica tradición culinaria, San Martín del Rey Aurelio celebra varias festividades gastronómicas reconocidas por el Principado de Asturias. Eventos como Los Nabos en Sotrondio, Les Cebolles Rellenes en El Entrego y Los Pimientos Rellenos en Blimea, ofrecen la oportunidad de degustar platos locales y participar en la cultura asturiana en un ambiente festivo. Durante la primavera, las espichas asturianas reúnen a la comunidad en torno a la sidra y las tapas tradicionales.

San Martín del Rey Aurelio se presenta no solo como una opción económica para adquirir vivienda, sino como un lugar donde convergen historia, naturaleza y cultura. Este municipio se perfila como una joya escondida en el paisaje asturiano, ofreciendo un estilo de vida que combina tranquilidad y acceso a la rica herencia cultural de la región.