Cuál es el efecto del alcohol en los dientes

El consumo de alcohol puede tener consecuencias graves en la salud más allá de lo más conocido, como podría ser el hígado o el sistema nervioso. La salud oral tiende a pasar desapercibida cuando se habla del efecto del alcohol en el organismo, pero se ve igualmente afectada.

Uno de los primeros efectos del alcohol en la cavidad bucal es la reducción de la saliva, un elemento fundamental para el equilibrio del ecosistema oral. Al secar la boca, el alcohol interfiere en la producción salival, lo que favorece la deshidratación y crea un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias. La saliva no solo ayuda a eliminar restos de comida, sino que también tiene un rol clave en neutralizar los ácidos que producen las bacterias responsables de las caries.

La alteración del pH bucal es otro de los efectos directos del consumo de bebidas alcohólicas, sostienen desde la Clínica Aparicio, que suelen tener una naturaleza ácida que disminuye el pH de la boca, volviéndola más ácida. Este entorno bajo en pH favorece la proliferación de bacterias cariogénicas, lo que aumenta notablemente el riesgo de caries dental.

El esmalte dental, esa capa externa y protectora de los dientes, también se ve afectado por el alcohol. Al exponerse de manera continua a bebidas alcohólicas, especialmente las más ácidas como el vino, los cócteles o los licores, el esmalte puede sufrir una erosión progresiva. Esta pérdida de protección deja a la dentina —la capa interna del diente— más expuesta, generando sensibilidad dental e incrementando la probabilidad de infecciones.

No obstante, los efectos no se detienen en la superficie del diente. El consumo regular de alcohol puede propiciar el desarrollo de enfermedad periodontal, una infección bacteriana que compromete las encías y el hueso que sostiene los dientes. El aumento de la carga bacteriana en la boca asociado al alcohol contribuye al avance de esta enfermedad, que, si no se trata, puede derivar en la pérdida dental. La enfermedad periodontal no solo causa inflamación y sangrado de encías, sino que también se ha vinculado con enfermedades sistémicas como la diabetes o las afecciones cardíacas.

Uno de los riesgos más alarmantes, y a menudo ignorado, es el incremento de la probabilidad de padecer cáncer oral. De hecho, el alcohol, especialmente cuando se combina con el tabaco, puede multiplicar exponencialmente el riesgo de desarrollar cáncer en la cavidad bucal, incluyendo lengua, mejillas, encías y garganta. Esto se debe a que tanto el alcohol como el tabaco contienen sustancias carcinógenas que, al actuar juntas, generan un efecto sinérgico altamente perjudicial.

Cuidar la salud bucal no solo implica cepillarse los dientes o acudir al dentista con regularidad, sino también prestar atención a los factores externos que afectan directamente a nuestra boca. Y en este sentido, reducir o evitar el consumo de alcohol puede convertirse en una decisión clave para preservar no solo una sonrisa saludable, sino también una vida más sana y longeva.

Cómo prevenir el efecto del alcohol en los dientes

Existen algunas medidas que podemos llevar a cabo para prevenir el daño que ocasiona el alcohol en los dientes. La forma más obvia de evitar este perjuicio es beber con moderación y asegurarnos de hidratarnos lo suficiente mientras lo hacemos. Usar pajitas para beber alcohol reduce el contacto directo de la bebida con los dientes.

Después de tomar alcohol, se aconseja enjuagarse la boca con agua para eliminar los retos de la bebida y estimular la producción de saliva. Además de cepillarse los dientes, es importante visitar al dentista de forma regular.