Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para permitir conciertos en el Bernabéu

Fans de Taylor Swift en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, antes del segundo concierto de Taylor Swift, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Gabriel Luengas / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo revés al Real Madrid en su intento de retomar los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Así lo ha dictado el alto tribunal este miércoles, que ha inadmitido el recurso de casación presentada por el equipo blanco contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la celebración de espectáculos, prohibidos desde el verano de 2024 debido al nivel de ruido. Ya el pasado 13 de marzo la Audiencia Nacional exculpó al club del del exceso de ruido de los espectáculos realizados.

La noticia llega unos días después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunciara que la Comunidad de Madrid estaba preparando leyes especiales para permitir conciertos en dicho estadio, algo que negó en rotundo el el portavoz Miguel Ángel García Martín: “No hacemos normativa sad hoc”.

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Según la providencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo inadmite dicho recurso por la falta de “fundamentación suficiente” y por la ausencia de interés casacional objetivo para la formación de juridisprudencia. Los magistrados consideran que el club pretendía obtener un pronunciamiento particular sobre este caso concreto, una finalidad incompatible con la naturaleza del recurso de casación.

El origen del conflicto se remonta a una solicitud presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ante el Ayuntamiento de la capital que lidera José Luis Martínez Almeida. Los afectados reclamaban que el consistorio aclarara si el Plan Especial que reguló la remodelación del estadio y las licencias concedidas al Real Madrid permitían también la celebración de conciertos en el recinto.

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Los vecinos sostienen que dichas autorizaciones daban cobertura a las obras de reforma del estadio, que empezó en 2019 y terminó en 2023, pero no a la organización de grandes espectáculos musicales, motivo por el que solicitaron al Ayuntamiento que declarara expresamente que los conciertos no estaban permitidos. Tras la desestimación por silencio administrativo de dicha petición, la asociación acudió a los tribunales. En junio de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid inadmitió el recurso al considerar que el acto recurrido no podía ser impugnado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó posteriormente esa decisión y concluyó que el juzgado debía analizar el fondo del asunto.

Ante esa sentencia, el Real Madrid presentó un recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha sido rechazado. Como consecuencia, el procedimiento volverá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid, que deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo: si las licencias y autorizaciones vinculadas a la reforma del Santiago Bernabéu permiten o no la celebración de conciertos en el estadio.

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Ahora, el alto tribunal impone al Real Madrid el pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 2.000 euros más IVA, en favor de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que se había opuesto a la admisión del recurso.