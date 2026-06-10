España

Comienza la rehabilitación de El Rincón, el palacio de Tamara Falcó y sus hermanos en el que se graba ‘La Promesa’: considerado Bien de Interés Patrimonial

La familia busca asegurar la estructura de la finca en la que se casó la hija de Isabel Preysler, ya que está afectada por humedades

Guardar
Google icon
Tamara Falcó en El Rincón, en montaje de Infobae (Europa Press / RTVE)
Tamara Falcó en El Rincón, en montaje de Infobae (Europa Press / RTVE)

La rehabilitación de El Rincón ya ha comenzado en Aldea del Fresno con las primeras obras impulsadas por Tamara Falcó y sus hermanos, según informa Vanitatis. Se trata de un paso que activa la conservación del palacio familiar después de años de deterioro y que abre además una nueva fase para definir el futuro uso de una de las grandes propiedades privadas de la Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha autorizado actuaciones en la cubierta del palacio, en la de su capilla y en uno de los muros de esta última para frenar los daños estructurales. La intervención afecta a un enclave protegido como Bien de Interés Patrimonial y constituye el arranque formal de su recuperación.

PUBLICIDAD

Fuentes oficiales han confirmado al citado medio que las obras aprobadas están “encaminadas a detener los graves daños que presenta su estructura debido a humedades, y a garantizar la conservación de un bien protegido como de Interés Patrimonial”. La prioridad de los propietarios pasa por asegurar la estructura del edificio y avanzar en la tramitación administrativa necesaria para modificar las licencias de uso.

Tamara Falcó en el palacio El Rincón. (Netflix)
Tamara Falcó en el palacio El Rincón. (Netflix)

Las obras del palacio de Tamara Falcó y sus hermanos

El inicio de los trabajos llega después de una larga espera en una finca estrechamente ligada al apellido Falcó. El palacio se ha convertido a lo largo del tiempo en un escenario reconocible por sus apariciones en revistas, programas de televisión y, más recientemente, por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en julio de 2023.

PUBLICIDAD

El coste de mantener la propiedad ya había sido expuesto por el propio Carlos Falcó, marqués de Griñón y padre de Tamara Falcó, que llegó a reconocer que sostener un lugar así costaba “de 10.000 euros al mes para arriba”. También admitía que para sus hijos suponía “una carga segura” y bromeaba al afirmar que “es mejor recibir una cuenta corriente o un paquete de acciones en Bolsa”.

Carlos Falcó residió en El Rincón durante buena parte de su vida hasta su fallecimiento en marzo de 2020. El aristócrata e ingeniero agrónomo abrió en numerosas ocasiones las puertas del palacio a publicaciones y espacios de televisión, mientras que años después su hija Tamara Falcó tras heredar el título mostró parte de la propiedad su documental de Netflix: La marquesa.

Escena de la serie 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de la serie 'La Promesa'. (RTVE)

La residencia conserva cerca de 30 habitaciones, largos pasillos y salones presididos por grandes chimeneas. La finca, situada junto al río Alberche, incluye jardines, viñedos y un bosque de bambú que desde hace décadas suministra alimento a los osos panda del Zoo de Madrid.

La conexión de Tamara Falcó y ‘La Promesa’

La historia del enclave se remonta a 1862, cuando fue construido por Juan Manuel de Manzanedo y González de la Teja, banquero y comerciante que más tarde recibiría el título de duque de Santoña por su contribución a la Restauración borbónica encabezada por Alfonso XII. En aquel momento la finca alcanzaba unas 800 hectáreas y hoy conserva algo más de un centenar.

En los últimos años, la viabilidad económica de la finca ha dependido en gran medida de la celebración de eventos y, sobre todo, de los rodajes audiovisuales. Entre ellos figura la serie La Promesa, que utiliza El Rincón como uno de sus escenarios más reconocibles. El equipo de producción de La Promesa llegó a un acuerdo de 30.000 euros con los hermanos Falcó para rodar en el palacio. Una ficción que curiosamente también cuenta con sus propios marqueses.

la promesa
RTVE produce la aclamada serie ambientada en el Palacio La Promesa. (Crédito: RTVE)

A lo largo de los años, El Rincón ha recibido a numerosos miembros de la realeza, desde Alfonso XIII hasta el rey emérito y Felipe VI. Además de su papel en la serie, la finca ha sido escenario de varias bodas familiares, como la de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, la de Carlos Falcó con Esther Doña y la de Julio José Iglesias Jr. con Charisse Verhaert.

La repartición de El Rincón

La estructura actual de la propiedad deriva de la reorganización patrimonial de los herederos del marqués de Griñón. En marzo de 2025 quedó extinguido el proindiviso entre los hermanos Falcó y, tras ese acuerdo, la mayor parte de El Rincón pasó a manos de Manuel Falcó, mientras Tamara Falcó conservó una participación minoritaria.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En la actualidad, la finca pertenece a una sociedad mercantil cuyo accionista mayoritario es Manuel Falcó, primogénito de los cinco hijos de Carlos Falcó, pese a que el marquesado lo heredaría la hija de Isabel Preysler. Los propietarios mantienen la prudencia sobre el destino definitivo del inmueble, pero el proceso para garantizar su conservación ya está en marcha.

Temas Relacionados

Tamara FalcóLa PromesaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para permitir conciertos en el Bernabéu

La decisión llega una semana después de que el presidente del club asegurara que la Comunidad de Madrid estaba preparando leyes especiales para permitir conciertos

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para permitir conciertos en el Bernabéu

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

La Fiscalía comunica al juez que la mano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió dos veces con Jacobo Teijelo y Leire Díez en la primavera de 2025

Según la documentación trasladada a la Audiencia Nacional, Leire Díez acudió a las reuniones presentada como una “compañera de despacho”, mientras Jacobo Teijelo planteó la posibilidad de presentar varias denuncias ante la Fiscalía

La Fiscalía comunica al juez que la mano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió dos veces con Jacobo Teijelo y Leire Díez en la primavera de 2025

Un nuevo hallazgo arqueológico en Sevilla: las obras del Monasterio de San Isidoro destapan tinajas del siglo XVIII y columnas romanas

Las labores de restauración del conjunto monumental de Santiponce revelan piezas de almacenamiento de aceite del siglo XVIII y materiales arquitectónicos de origen romano

Un nuevo hallazgo arqueológico en Sevilla: las obras del Monasterio de San Isidoro destapan tinajas del siglo XVIII y columnas romanas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 10 junio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 10 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para permitir conciertos en el Bernabéu

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para permitir conciertos en el Bernabéu

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

La Fiscalía comunica al juez que la mano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió dos veces con Jacobo Teijelo y Leire Díez en la primavera de 2025

El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

ECONOMÍA

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba