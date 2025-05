Melody y ‘Esa diva’, un tropiezo en Eurovisión que va más allá de la política: “La propuesta era muy insuficiente”

Melody, en la gran final de Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse)

El antepenúltimo puesto de España en Eurovisión 2025 ha generado una oleada de indignación. Pese a llevar encadenando años —con permiso de Chanel Terrero— de expectativas rotas y resultados decepcionantes, se sigue buscando fuera a los culpables de cada tropiezo y, en esta edición, ese factor externo parece ser la cuestionada participación de Israel.

La evidente politización del certamen y el televoto masivo al país hebreo están sirviendo como excusa para no abrir el debate sobre si hay algo que se pueda mejorar desde la delegación española. “Hay que ver hacia dónde va el festival y ese sistema de votación donde lo que debería primar es el talento y el arte”, espetó María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, a su vuelta de Basilea, dando pistas de por dónde va a ir la postura del ente tras una nueva debacle eurovisiva.

Lo cierto es que España ha sido parte protagonista en las críticas hacia Israel en esta edición de Eurovisión. RTVE mencionó a las víctimas de Gaza durante la presentación de la representante hebrea en la segunda semifinal y emitió un mensaje pidiendo “paz y justicia para Palestina” justo antes de la gala del sábado. Además, la cadena pública ha pedido una auditoría sobre el televoto español, que otorgó su máxima puntuación a Israel, igual que otros 11 países y la categoría ‘Resto del mundo’. Pero, ¿influyó todo esto en el resultado de Melody? Infobae España contacta con dos expertos para tratar de esclarecerlo.

Resumen de las actuaciones de Austria, Israel, Estonia, Suecia, Italia y España en Eurovisión 2025. (EFE)

“Hemos vuelto al pasado”

Laura Ortiz, periodista, directora de El Euroté y experta en Eurovisión, tiene clara su respuesta sobre la influencia que la politización de Eurovisión ha podido tener en el resultado de España en Basilea: “Se está creando ahora esta narrativa para justificar un problema que venía ya desde hace meses. El resultado de Melody no se debe al comunicado de RTVE ni a las advertencias de RTVE”, asevera.

Para ella, desde la Corporación se está construyendo “un relato muy peligroso” que repercute directamente en la visión que el público tiene del Festival: “Todo lo que se había conseguido con la marca de Eurovisión en este país se ha ido por la borda. Hemos vuelto al pasado, a cuando se justificaban las malas posiciones con un ‘en Europa no nos quieren’. Va a costar mucho arreglar esto”, lamenta.

En la misma línea se pronuncia el periodista musical Odi O’Malley: “Los tiros no pueden ir por ahí. Creo que la politización del festival ha afectado a Israel y a Ucrania. Que Televisión Española se posicione no creo que afecte al televoto. La gente que vota desde Polonia no es consciente de lo que hace o deja de hacer TVE y, si es consciente, no creo que le afecte en absoluto a la hora de votar”.

Melody, en la final de Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse)

Además, destaca que el voto del jurado para España fue “bajísimo” y se produjo el viernes, antes del mensaje a favor de Palestina en la final. “Me parece que [el resultado de España] se debe a que la canción costaba mucho entenderla y recordarla después de ver toda la gala”, apunta.

‘Esa diva’, puntos fuertes y flaquezas

Sobre la actuación de Melody en Eurovisión, Laura considera que fue “correcta, mucho más elegante que la del Benidorm Fest” y señala que lo mejor de la candidatura española han sido las tablas de la artista sobre el escenario, así como su capacidad de atraer al público nacional: “España se paralizó el sábado con Melody. Había gente que volvía a conectar con el Festival gracias a ella. Habrá niños y niñas que hayan descubierto el certamen gracias a ella. Y eso siempre es muy positivo. Debe estar orgullosa de lo que ha hecho y del impacto que ha tenido la canción”, relata.

Sin embargo, la experta opina que Esa diva “no era competitiva”. Y sentencia: “El mal resultado de España en Eurovisión se debe a que, simple y llanamente, no ha gustado a Europa. No ha conseguido llamar la atención de los jurados ni del televoto. Ya está. No hay más". En ese sentido, comenta que Melody “nunca fue favorita” y muchos periodistas especializados la situaban en la parte más baja de la tabla.

Por su parte, Odi O’Malley define la candidatura de España como “una propuesta muy bien ejecutada por la artista” que llegó a Basilea “de manera mucho más digna que como se presentó, pero muy insuficiente”. Considera que “como canción pop no tiene ganchos, no es nada inmediata, no es nada actual y no se entiende fuera de nuestras fronteras”, requisitos que debería cumplir cualquier participante “en un festival que en el que prima la inmediatez y la memorabilidad”.

En cuanto a la propuesta escénica, el experto apunta que “siempre intentamos dar un espectáculo muy grandilocuente, con muchas cosas que aprovechen mucho el espacio, que se vea desde todos los planos, que cambiemos 400 veces, con este complejo que nos ha entrado con parecernos al Melodifestivalen, pero como no lo sabemos hacer, acabamos aturullando al personal”, algo que también ha perjudicado, en su opinión, a la candidatura de Melody.

Los retos del Benidorm Fest

Más allá de los debates que se abrirán sobre Eurovisión, su sistema de votaciones y la participación de Israel, RTVE debe pensar en el futuro de su propia preselección y plantearse cuáles son los retos del próximo Benidorm Fest. A este respecto, Laura Ortiz señala que hablar de “primar el talento y el arte” es “una justificación vacía”. “Hay muchas formas de demostrar el arte sobre el escenario. No necesariamente un agudo tiene que ser mejor valorado que una canción movida. En el Benidorm Fest tampoco han primado estos criterios”, concluye.

Para O’Malley, en el festival de RTVE ha primado “hacer un show pop facilón, mucho amiguismo y la grandilocuencia de intentar copiar un espectáculo ajeno y no primar que el Benidorm Fest tenga una personalidad propia”. Bajo su criterio, hay que “diversificar” el certamen para que sea “el festival de la música española”: “Estamos intentando hacer un festival de cara a la gente que lo ve desde fuera, pero hay que convencer a la gente que está en el país de que esto son grandes canciones, crear una identidad y un vínculo emocional con la gente que lo está viendo”.