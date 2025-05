Anita Williams se hace una prueba de embarazo en ‘Supervivientes’: “Para que todo el mundo se quede tranquilo”

Anita en 'Supervivientes'. (Telecinco)

Cuando Supervivientes 2025 anunció el fichaje de Montoya y Anita Williams, ya quedó claro que la expareja iba a dar de qué hablar. Si bien en un primer momento parecía que las chispas iban a saltar entre ellos, y no en el término más positivo de la expresión. Con el paso del tiempo han ido limando asperezas hasta el punto de volver a tener una relación estrecha.

Quizás por eso no ha sorprendido mucho que Makoke haya hecho saltar las alarmas sobre el posible embarazo de la joven, y es que es de sobra conocido que han compartido esterilla durante la noche en más de una ocasión.

“¿No estarás embarazada? Has engordado y en Supervivientes normalmente no se engorda", le decía Makoke a Anita, algo que no gustaba nada a la concursante. Al ver si cara, la televisiva pasó a explicarle el motivo de su dedición: “Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla...“.

Anita y Montoya se besan en 'Supervivientes' (Telecinco)

Esta conversación, que tenía lugar frente a las cámaras, siguió en el ‘oráculo de Poseidón’, donde Makoke aseguraba que, “en ningún momento, ha sido en tono despectivo”, una suerte de disculpa que para Anita no era más que “una recogida de cable”. Al escucharla, la ex de Kiko Matamoros amenazó a su compañera: “no me hagas hablar”. La otra, valiente, le animó a que dijera lo que quisiera claramente.

Makoke afirmó entonces que Anita le había confesado que había mantenido relaciones sexuales con Montoya. Según la colaboradora televisiva, la joven le dio la información directamente, algo que Anita negó de forma categórica: “Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras”.

La reacción de Montoya no tardó en llegar, visiblemente molesto por la acusación. “Te estás pasando un huevo, es lamentable”, respondió él por su parte, dejando claro que la afirmación le parecía fuera de lugar. Tanto él como Anita coincidieron en rechazar completamente la versión de Makoke, asegurando que la información era falsa.

Montoya y Anita en un momento de pasión en 'Supervivientes'. (Telecinco)

A pesar del desmentido conjunto, Makoke mantuvo su postura ante las cámaras y ante sus compañeros: “No estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben”, insistió, sugiriendo que no era la única que tenía conocimiento del supuesto episodio.

Pese a esa negación tan rotunda, Anita decidía hacerse un test de embarazo. “Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada...yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela", decía ante las cámaras.