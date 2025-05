Anita y Pelayo se enfrentan a la prueba más peligrosa de ‘Supervivientes’ y la organización toma medidas estrictas

Pelayo y Anita se enfrentan a la Noria infernal. (Telecinco)

Anoche tuvo lugar una gala muy importante en Supervivientes 2025. Como cada año, los supervivientes se enfrentaron a la prueba más esperada pero también más temida: la Noria infernal. Este año el enfrentamiento para hacerse con la condición de líder ha sido entre Anita Williams y Pelayo. Sin embargo, debido a los problemas que esta prueba ha acarreado en otras ediciones, sobre todo teniendo en cuenta el incidente de Bosco el año pasado, la organización del programa ha tenido que intervenir lo más rápido posible cuando han visto que la cosa se estaba empezando a poner un poco fea.

Lo más importante: la inmunidad

Es una de las pruebas más temidas pero también más emblemáticas del programa de supervivencia; por no decir la que más. Este pasado martes, tuvo lugar la prueba prelíder, que daría lugar a los dos concursantes que se enfrentarían a la gran Noria infernal. Los ganadores serían Anita y Pelayo, dos grandes concursantes que se caracterizan por darlo todo en las pruebas. Y en la noria, estábamos seguros que no serían menos.

Los concursantes de 'Supervivientes' afrontan la recta final de la aventura. (Europa Press)

Tras superar el ecuador del programa, la inmunidad es lo más importante para los concursantes. Es por esto por lo que Anita y Pelayo han hecho lo imposible por ganar ese tan codiciado premio. Con el collar de líder, no solo sus compañeros no les pueden nominar, sino que además, pueden nominar ellos a alguien directamente. Ambas, muy importantes a estas alturas del programa. Por ello, ambos concursantes se han agarrado con fuerza a las barras de la noria, estructura giratoria de madera que va aumentando su velocidad según va pasando el tiempo.

“Se está poniendo muy feo”

Tras unos minutos dando vueltas sin parar, Anita y Pelayo comenzaban a poner caras de agotamiento y sufrimiento. Hay que tener mucho control sobre uno mismo para que no se te resbalen los brazos y a la par mantener una postura erguida que no te haga daño en ningún músculo. Los supervivientes consiguieron adaptarse a la prueba de maravilla, pero claro, la cosa fue poniéndose tensa minuto a minuto. El propio presentador, Jorge Javier Vázquez, le indicaba a Laura: “Se está poniendo feo”.

Pelayo Díaz durante la Noria infernal. (Telecinco)

Pero Laura Madrueño quiso tranquilizar al presentador, al igual que a los espectadores. Y es que, este año, tras los incidentes pasados, la seguridad de la noria es extrema. Mientras Jorge Javier hacía comentarios sobre las caras de los aspirantes a conseguir el collar de líder, Laura explicaba: “Llevan protecciones en ese neopreno, con la protección para el cuello para que no se hagan heridas”. Anita y Pelayo lucían unos collarines para proteger sus cervicales, además de las protecciones en el neopreno, tal y como apuntaba la presentadora desde Honduras.

Anita y Pelayo en la Noria infernal. (Telecinco)

Tras 4 minutos y 24 segundos, Anita caería al agua, proclamando a Pelayo como ganador del juego de líder. La ex de Montoya, agotada le explicaría a Laura Madrueño la razón de su caída. “Me he desconcentrado porque le he visto súper cerca del palo... y he perdido la concentración”, confesaba la catalana. Y es que cuando los concursantes que participan en la Noria infernal se encuentran muy pegados a la barra de en medio, corren un gran peligro de chocarse contra ella y que suceda algo peor. Es por eso por lo que Anita se estaba comenzando a asustar y perdió la concentración. Aún así, se mostró contenta por Pelayo, quien confesaba sentirse feliz por haber luchado contra ella: “Ha sido un placer jugarlo con Anita, una persona que considero súper fuerte, que lo hace siempre muy bien en todas las pruebas, no solo en las de líder y ha sido un placer hacer esta prueba tan icónica de Supervivientes”.

El incidente de Bosco

El año pasado, durante la edición especial de Supervivientes All Stars, Bosco Martínez Bordiú, ganador de la edición de 2023, tuvo un grave incidente que dejó a todos sus compañeros con el corazón en un puño. Bueno, a sus compañeros, los presentadores y a España entera. Y es que, protagonizó un momento de tensión tras sufrir un accidente en la temida prueba de la Noria Infernal.

El accidente de Bosco en la Noria Infernal. (Telecinco)

Aunque comenzó con buen humor y su característico sentido del humor, la dinámica del juego se intensificó rápidamente. A los cinco minutos, la velocidad de la noria provocó que Bosco perdiera el control, se soltara y acabara golpeándose contra la estructura, generando gritos que alarmaron tanto a los presentes como a la audiencia. Laura Madrueño, visiblemente afectada, alertó a los demás concursantes y al equipo médico, que intervino de inmediato. Desde el plató, Jorge Javier Vázquez pidió calma a los espectadores mientras el equipo sanitario atendía al concursante. Por suerte, quedó en un susto.