Una soltera de Palencia rechaza a su cita de ‘First Dates’ por ser “demasiado español”

Ángel y Crista durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Crista se ha presentado sin filtros en First Dates: “Soy una chica empalagosa, me gusta que me regalen flores y que me digan cada día lo guapa que estoy”. Al cruzarse con Carlos Sobera, el conductor del programa, él tuvo la sensación de que ya se conocían. Ella aclaró que había estado antes en el restaurante, pero como acompañante de una amiga cosplayer que buscaba el amor. Este jueves era su turno: “No voy a ser menos por ser rubia”.

Según ha contado Crista, de 23 años, le encanta ser el centro de atención, el baile y, de vez en cuando, meterse en la piel de sus personajes favoritos con el cosplay. Es fan de la cultura asiática y confiesa: “Me gusta que me cuiden”. En cuanto a su hombre ideal, lo tiene claro: “Que sea un hombre que se arregle y, si puede ser, que vaya en moto. El hombre de mi vida va en una Kawasaki verde y yo detrás”.

Su cita, Ángel, es romántico y siempre ha soñado con “un amor de película”. Cuando Sobera le ha preguntado por la moto, el extremeño ha confesado que les tiene pánico, lo que ha hecho que a Crista se le cayera un poco la ilusión. Aun así, le encontró bien para ella: “Aunque yo le quitaría la barba”. Ángel, natural de Badajoz, ha admitido que de Madrid le había costado acostumbrarse al ritmo, mientras que Crista, palentina de nacimiento, se ha adaptado muy bien a la capital.

El soltero tiene 31 años, pero asegura que sin barba aparenta quince menos, aunque tampoco ha enseñado ninguna fotografía para comprobarlo. Antes de ver a la castellana, Sobera le ha advertido que a Crista le gustan los chicos con el pelo largo, pero Ángel no parecía muy convencido. La soltera le lanzó un aviso divertido: “Si te enamoras de mí, te tienes que dejar vestir”. Crista tiene una obsesión con las chaquetas de cuero: “Los chicos que las llevan se vuelven guapos automáticamente”.

Durante la cena, hablaron de sus trabajos. Ella trabaja en una casa de apuestas y él es técnico audiovisual. Ángel explicó que hace vídeos para empresas y está involucrado en una película, aunque bromeó: “Si sigo metiendo casas en el guion, se va a pasar de las tres horas”. Admitió que no puede vivir sin cine: “Si me dicen que se va a acabar el cine, me tiro por la ventana”.

Sus puntos en común están en el cine, pues ambos comparten el gusto por las películas románticas. Ángel le ha recomendado Un paseo por las nubes, protagonizada por Keanu Reeves, pero le ha aclarado que, aunque el actor está “muy guapo” en la cinta, él no se haría gay por él. Su preferencia es el británico Tom Hardy, aunque a Crista no le hace mucha gracia. Lo que sí le ha gustado de Ángel es que tenga adoración por los perros, como ella. Ángel le ha confesado que tiene dos fobias: a las arañas y a los buitres, “por culpa de Blancanieves”.

La conversación también se centró en la música. Crista ha reconocido que le gusta “todo lo hortera” y confesó que “no me gustan ni las barbas ni lo común”. Y de él, aunque ha reconocido que le gustan sus tatuajes, le ha visto como “un típico español y eso no me gusta”.

Gustos y planes opuestos

La conversación no ha parado en ningún momento de la cena, lo que ha servido para conocer más a Crista, que ha revelado que le encanta que la miren. En ese sentido, ha recordado con entusiasmo el mes que pasó en China, donde no dejaban de hacerlo. Ángel, en cambio, sueña con vivir en Italia, tener una casa en la Toscana y cuidar un viñedo, un plan que no ha convencido a Crista: “La vida en un pueblo, no, no”.

La soltera se lo pasó bien y vio en Ángel un buen amigo para salir de fiesta, aunque lo encontró “demasiado sencillo para mí”. Él, en cambio, notó que eran polos opuestos, y eso le atraía.

Cuando sacaron el tema de los niños, Ángel dijo que se llevaba muy bien con ellos, de ahí que se sorprendiera al saber que Crista no los soporta: “Me gusta mucho el dinero y dormir para tener niños”. Ella busca un hombre que lleve las riendas: “Los hombres se han vuelto un poco princesitas”.

En la decisión final, Ángel ha aceptado una segunda cita, mientras que Crista ha preferido por mantener la relación en “plan colegas”: “No te voy a decir nunca que no a un café”.