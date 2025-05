El insólito requisito físico que una soltera de Barcelona pide en ‘First Dates’ y deja sin palabras a Carlos Sobera: “Si es feo, mejor”

Estrella y Periquillo en su cita de 'First Dates'. (Cuatro)

No hay manual que dicte lo que debe tener una persona para resultarnos atractiva. Esto lo que se puede ver cada noche en First Dates, donde cada protagonista busca algo diferente. Y si no que se lo digan a Estrella, una jubilada de 62 años de Barcelona que llegó al programa este martes 20 de mayo dejando claro que no está para postureos. “Soy una mujer de bar”, soltó nada más llegar. A esta limpiadora jubilada le gusta lo auténtico, tal y como quedó claro durante toda la cita.

“No me gusta lo de quedarse en el sofá. Por la mañana se sale y por la tarde otra vez. Tengo muchísimas pasiones: mi nieta, mi hija, estar con mis perritos y tomarme algo en el bar”, explicó mientras el presentador intentaba seguirle el ritmo. Y lo mismo que tiene claras sus aficiones, también los requisitos que busca en una pareja: “Sobre todo que sean simpáticos, agradables y que no sean celosos para nada. Físicamente, me da igual, pero si es feo, mejor”.

Estrella y Periquillo en su cita de 'First Dates'. (Cuatro)

Los prefiere feos: “Así me veo más guapa yo”

Sobera, entre divertido y sorprendido, le repitió la frase: “¿Que si es feo, mejor?”. Y ella, sin dudar, volvió a insistir: “Sí, a mí me gustan. Tienen como un atractivo especial. Aparte, así me veo más guapa yo. Me encantan. Me gustan los feos, también tienen derecho. Con facciones grandes, fuertotes… Quiero un hombre que pueda con mi peso. Cuando un hombre es grande y te abraza, pierdes diez kilos de golpe y dices: ‘Qué delgada estoy’. Y si te coge un flaquito, tienes chicha por todos los lados”.

Pese a la cara que ponía el presentador, Estrella continuó defendiendo su teoría con entusiasmo: “Yo qué sé, un tío feo llama la atención con su nariz y boca grande”. Y, por suerte para ella, su cita tenía mucho de lo que buscaba: el elegido del programa fue Periquillo, un celador barcelonés de 65 años, divorciado y padre de dos hijos, que reunía justo ese perfil.

Estrella y Periquillo en su cita de 'First Dates'. (Cuatro)

A Periquillo también le gustó lo que vio. “La he visto y he pensado: ‘¡Qué mujer me han traído!’. Es muy bella, me ha entrado por los ojos”, confesó frente a las cámaras. Y para ganarse puntos, le regaló una figura de un buda. Detallista, puntual y con afición por los relojes —algo que ambos comparten—, el flechazo parecía inevitable. “Compatibilidad total”, sentenció él.

Durante la cita no faltaron las risas. Uno de los momentos más surrealistas llegó cuando él afirmó tener solo 16 años. “Porque nací un 29 de febrero de 1960”, explicó. Estrella rompió a reír. “¿Yo qué hago con un hombre tan jovencito? Me meten en la cárcel 20 años. No, no, no. Eso no me gusta. Que tenga 16 años no me ha gustado, descartado”, bromeó.

Estrella y Periquillo en su cita de 'First Dates'. (Cuatro)

Además del sentido del humor, les une el amor por los perros y su carácter sociable. Con ese panorama, no fue raro que ella decidiera seguir conociéndole: “Una no, más. Ya que nos conocemos, lo hacemos bien. ¿Te parece?”. Y Periquillo, encantado, aceptó sin pensárselo. Lo dicho: compatibilidad total.