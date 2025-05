Romper la regla de los dos minutos supone una multa de 120 euros para los conductores ingleses: “Paré dos minutos y 24 segundos”

Un hombre recibe una multa por estacionar (Pexels)

Según rige la normativa de la DGT, un conductor no puede hacer una parada de más de dos minutos, ni abandonar el coche. En caso de que traspase alguna de estas dos condiciones, se convertiría en un estacionamiento, en lugar de una parada. Algo que cambiaría la forma de ejecutar la maniobra, “lo que puede dar lugar a una multa”, se comunica desde la web de la ITV. Esta práctica, aunque no es idéntica en Inglaterra, comparte ciertas similitudes.

En dicho país, concretamente, existe una norma estricta que prohíbe estacionar durante más de dos minutos en ciertas zonas. Aunque pueda parecer una regla un poco simple y sin importancia, en Reino Unido se ha generado una gran controversia con un conductor al ser sancionado por superar por segundos ese límite de tiempo. La multa, que inicialmente era de 100 libras (118,65 euros), ha despertado críticas sobre la rigidez de las regulaciones y la gestión de las empresas encargadas del control del estacionamiento.

“Me parece profundamente injusto y contrario al sentido común”

El caso, ocurrido en Birmingham, salió a la luz gracias a una carta abierta publicada en el periódico The Guardian. El conductor explicó que en febrero aparcó brevemente frente a una tienda de ropa para visitar una tienda cercana, pero fue informado por el dueño del establecimiento que no estaba permitido estacionar en esa zona. Según el usuario, “En cuanto entré, el dueño me informó de que no se permitía aparcar en esa zona”. El automovilista regresó inmediatamente a su vehículo y se marchó. No obstante, la notificación de cobro de estacionamiento (PCN) emitida por Euro Parking Services (EPS) indicaba que la duración total de la parada fue de “tan solo dos minutos y 24 segundos”. Esa leve diferencia fue suficiente para que se le impusiera la sanción.

El conductor apeló la multa poco después, enviando un correo electrónico a la empresa. “Ese mismo día apelé la multa por correo electrónico y recibí una confirmación automática. Sin embargo, no recibí más noticias de la empresa”. Meses después, en abril, recibió un recordatorio con el importe incrementado a 100 libras. “La carta incluía un párrafo que indicaba que mi apelación había sido rechazada, aunque no me habían informado de la decisión”, denunció. Ante esta situación, el conductor expresó su indignación. “Creo que nadie debería ser multado por detenerse poco más de dos minutos. Me parece profundamente injusto y contrario al sentido común”. El malestar refleja una percepción común entre conductores que consideran desproporcionadas las sanciones en casos donde la infracción es mínima o involuntaria.

Tras la repercusión del caso en medios nacionales, Euro Parking Services ofreció al conductor una extensión de dos semanas para abonar una multa reducida de 60 libras, la mitad del importe original. Además, el Birmingham Mail ha informado que los usuarios afectados por multas similares pueden presentar apelaciones para intentar revocar o reducir las sanciones.

“Algunas empresas de estacionamiento exigen erróneamente multas”

Simon Williams, jefe de políticas del RAC, organización que representa a conductores en Reino Unido, criticó la gestión de algunas empresas de estacionamiento. “Algunas empresas de estacionamiento exigen erróneamente ‘multas’ a los conductores que han pagado legítimamente para estacionar”, afirmó. Williams explicó que “ya sea una máquina de pago defectuosa que registra una matrícula de vehículo incorrecta o un error inocente al introducir la matrícula, estas personas no deberían tener que pagar las notificaciones de tarifa de estacionamiento de £100 que les envían”.

El representante del RAC destacó que muchos de estos casos “parecen completamente injustificados y deberían desestimarse en apelación. Pero lamentablemente, con frecuencia no lo hacen”. Estas declaraciones ponen de manifiesto la necesidad de revisar la regulación y el control del estacionamiento para evitar sanciones excesivas y errores administrativos que afecten a los conductores.