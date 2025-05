La vida de Manuel Torreiglesias lejos de la televisión: tres carreras, un polémico despido y una grave enfermedad

Manuel Torreiglesias, en una fotografía de archivo. (RTVE)

El mítico presentador de Saber Vivir, Manuel Torreiglesias, fallecía este lunes 19 de mayo a los 84 años. La vida del recordado doctor se ha apagado tras varios años retirado del foco mediático. Y es que, pese a que hubo un tiempo en que fue uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión española, siempre llevó su vida personal con discreción.

Torreiglesias tuvo una larga trayectoria vinculada a los medios y un curriculum académico casi igual de extenso. Sin embargo, su formación no estuvo orientada al ámbito audiovisual, ya que se inició en el campo de la educación y la filosofía para, posteriormente, enfocarse en el ámbito de la salud, el cual le convirtió en referente televisivo.

Su llegada a TVE

La carrera profesional de Manuel Torreiglesias dio un giro significativo con su marcha a Madrid en los años 60. Tras diplomarse en Magisterio y, posteriormente, en Filosofía en la Universidad de Salamanca, en 1964 ingresó en TVE como ayudante de realización del concurso Cesta y puntos. Durante este periodo, continuó su formación académica y se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 1968, consolidando su perfil en el ámbito sanitario.

En 1976, asumió la dirección y presentación del programa Escuela de salud, un innovador espacio televisivo dedicado a difundir temas médicos y consejos para mejorar la calidad de vida. Simultáneamente, expandió su presencia en los medios al comenzar a conducir Tiempo de vivir en Radio Nacional de España, un programa centrado en el medio ambiente que se mantuvo en el aire hasta 1982. Durante la década de los ochenta, dirigió programas de debate y crítica social como Voces sin voz (1981-1982) y Usted, por ejemplo (1982-1984), ambos emitidos en TVE.

Manuel Torreiglesias, en 'Usted, por ejemplo'. (Archivo RTVE)

En los años noventa, presentó Boa saúde en la Televisión de Galicia, continuando su enfoque en temas de salud. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en 1997 cuando empezó a dirigir y co-presentar Saber vivir al lado de Luis Gutiérrez. Este programa, que tuvo una duración de doce años, abordaba diariamente diversas temáticas relacionadas con la salud. Contaba con médicos especialistas que ofrecían consejos y respondían a las preguntas de los espectadores, convirtiéndose en un referente en el ámbito de la divulgación médica televisiva.

Polémico despido

Tras 12 años de éxito al frente de Saber vivir, Manuel Torreiglesias fue despedido de forma repentina el 7 de mayo de 2009. La dirección de la cadena pública argumentó que su salida se debía a un incumplimiento en las normas de publicidad de la cadena, pero el propio presentador refutó estas afirmaciones en una rueda de prensa, señalando que no compartía las razones alegadas por el ente: “Después del programa, el director de TVE me comunicó el despido por motivos que en absoluto comparto. Por lealtad, le dije que iba a guardar silencio, que iba a desaparecer para no tener que responder a los medios de comunicación”, explicó entonces.

A pesar de sus intentos por aclarar su postura públicamente, incluyendo declaraciones firmes como “en mi vida he cobrado un euro que no haya pasado por los contratos de TVE”, el impacto de su despido afectó a su carrera pública, ya que su carrera profesional no volvería a tener proyectos tan destacados.

Tras su salida de La 1, Torreiglesias encontró una nueva oportunidad laboral en Intereconomía, donde presentó el programa +Vivir, similar en contenido a Saber vivir. Durante cuatro años, continuó abordando temas de salud, aunque con menos resonancia que su anterior espacio televisivo. En 2013, decidió retirarse definitivamente de la televisión.

Manuel Torreiglesias, presentador de 'Saber Vivir'. (RTVE)

Sus últimos años

Después de retirarse definitivamente de la pequeña pantalla, Torreiglesias vivió sus últimos años entre Madrid y su Galicia natal, donde pasaba los períodos vacacionales con familiares y amigos.

En 2019, el presentador dio una de sus últimas entrevistas y reveló que llevaba una vida activa lejos de los platós. Practicaba pilates y se había matriculado en la Universidad para Mayores: “Me apunté a unas clases que tenían que ver con el mundo de la literatura para aprender a leer los libros e interpretar a los autores”, confesó, dejando claro que su inquietud académica no se había apagado.

Sobre su retiro televisivo, Torreiglesias explicó su percepción del medio actual, destacando una inclinación por la juventud y la apariencia física en detrimento de la experiencia: “Solo quieren jóvenes, apostando por lo guapo y lo atlético (...) Los que tenemos mi edad parecer ser que no lo tenemos fácil para encontrar sitios donde poder hablar”, aseveró.

El año pasado, Torreiglesias comunicaba a El Mundo que estaba a la espera de un trasplante. Sus riñones no funcionaban correctamente y tenía que someterse a sesiones de diálisis de más de tres horas y media tres veces a la semana. “Mi nefrólogo me preguntó que para qué quería ponerme a esperar un trasplante para lo que iba a vivir, ¿nueve años más?“, dijo en aquella entrevista. Sin embargo, él insistía en su derecho a contar con un riñón sano que le permitiera mejorar su calidad de vida, un objetivo que no dejó de perseguir hasta sus últimos días.