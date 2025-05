Muere a los 84 años Manuel Torreiglesias, presentador de ‘Saber vivir’

Manuel Torreiglesias, presentador de Saber Vivir (Captura de pantalla).

Manuel Torreiglesias, el rostro y la voz de Saber vivir, ha fallecido a los 84 años. Para varias generaciones de españoles fue mucho más que el presentador de un programa de sobremesa; era el ‘profesor’ amable que aparecía cada día con un “¡buenos días!” y un puñado de consejos fáciles de aplicar, como beber agua, caminar treinta minutos, no abusar del azúcar, que parecían dirigidos a cada espectador en particular.

La triste noticia llega tras varios años de ausencia en televisión, pues el gallego fue despedido de manera fulminante por TVE hace más de una década. Pero mientras que Saber vivir estuvo en antena, el éxito del presentador y del programa crecían a la par. Cada día se abordaba un tema diferente, pero siempre relacionado con la salud y estilo de vida adecuado.

Un dato curioso sobre él con a y que él mismo desveló en una de sus últimas entrevistas para La voz de Galicia, en el año 2019, es que “hace años que no aparezco en televisión, pero la gente piensa que todavía sigo y que me visto hace poco”. Esto se debe a que su hablar pausado, su mirada amable y su tono cercano llegaron a convertirse en algo familiar para miles de personas.

Y si bien le dedicó a la televisión buena parte de su vida, durante sus últimos años Manuel apenas veía la pequeña pantalla. Eso sí, todavía guardaba una manía de sus años frente a las cámaras, ver las audiencias todos los días. “Es como una especie de droga punto me levanto y a las nueve de la mañana mire lo que ha funcionado y lo que no”, explicó divertido.

Manuel Torreiglesias presentando. (Youtube)

Un despido sorprendente

Tras doce temporadas al frente de Saber vivir, Manuel Torreiglesias se vio obligado a abandonar el programa el 7 de mayo de 2009. La decisión —súbita y desconcertante para una audiencia que lo tenía por figura de confianza— se justificó oficialmente porque el presentador habría vulnerado “normas básicas de la cadena relativas a la inserción de publicidad en los espacios”.

Torreiglesias negó el motivo en una comparecencia posterior: “El director de TVE me comunicó el despido por razones que no comparto. Por lealtad le dije que guardaría silencio”. Aquella salida, pese a sus reiterados intentos de limpiar su nombre, marcó su trayectoria pública; nunca volvió a disfrutar del éxito masivo que había alcanzado. Quedan para el recuerdo frases con las que defendió su integridad, como: “En mi vida he cobrado un euro que no pasase por los contratos de TVE, ni percibo ningún canon bajo cuerda, como insinúa algún periódico”.

Una nueva vida lejos de TVE

El abrupto adiós a Saber vivir no cortó de raíz la trayectoria de Manuel Torreiglesias. Pocos meses después, Intereconomía le propuso capitanear +Vivir, un espacio centrado también en la divulgación sanitaria que, aunque no alcanzó el eco de su etapa en TVE, mantuvo al gallego en pantalla durante cuatro temporadas (2009-2013).

Al despedirse definitivamente de la televisión, Torreiglesias no se recluyó. En 2019, con 78 años, contaba a La Voz de Galicia que seguía un ritmo inquieto: acudía a la Universidad para Mayores y practicaba pilates. Sobre un eventual retorno a los platós se mostraba escéptico: “La tele solo quiere rostros jóvenes, lo guapo y lo atlético. A los de mi edad nos cuesta encontrar un hueco donde poder hablar”, lamentaba entonces.