El sencillo truco para mantener los aguacates frescos durante dos semanas: no se oscurecen

Cómo conservar el aguacate por más tiempo (Freepik)

En los últimos años, el aguacate ha experimentado un notable auge en popularidad, convirtiéndose en uno de los alimentos más buscados a nivel mundial. Este fruto, originario de Mesoamérica, ha capturado la atención no solo por su delicioso sabor y textura cremosa, sino también por sus múltiples beneficios para la salud.

Y es que, esta fruta tropical es una excelente fuente de grasas saludables, especialmente de ácidos grasos monoinsaturados, que benefician notablemente a la salud cardiovascular. Igualmente, es un alimento rico en fibra, minerales como el potasio y vitaminas como la E, K y varias del grupo B. Sin duda, estas ventajas nutritivas, que contribuyen a la mejora de la digestión, la regulación del colesterol y el apoyo al sistema inmunológico, son un factor determinante para decantarse por este fruto.

A medida que el interés por el aguacate continúa creciendo, se ha impulsado la producción de aguacates en todo el mundo, siendo México el mayor exportador de esta fruta a nivel mundial. No obstante, existen algunas preocupaciones en torno a la conservación de este en el hogar, pues tiende a oscurecerse a los pocos días de ser comprados en el supermercado.

Smoothie cremoso de aguacate con un toque de romero fresco, ideal para un desayuno nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad del aguacate lo ha llevado a ser un ingrediente estrella en diversas preparaciones, desde el clásico guacamole hasta ensaladas, batidos y tostadas. Su uso en el brunch ha disparado su demanda, y las redes sociales han potenciado su imagen, convirtiéndolo en un símbolo de estilo de vida saludable. Sin embargo, muchos compradores no pueden disfrutar de este producto de manera racionalizada, debido a su poca durabilidad.

Cómo mantener frescos los aguacates

Y es que, a pesar de que muchos han establecido algunos métodos para almacenar los aguacates, es complicado mantenerlos frescos sin que se estropeen antes de dos semanas, tras su compra. De esta manera, algunos consumidores han optado por el famoso truco del agua, que consiste en guardarlos en un recipiente con este líquido, según Express.

No obstante, este procedimiento no solo ha demostrado que no es eficaz, sino que puede perjudicar al fruto y a la salud del consumidor. Esto se debe a que con este método se puede fomentar el crecimiento de bacterias dañinas que se extienden por la pieza de aguacate.

Integrantes de Los Escarchaditos comparten tips para conservar alimentos: aguacate

En lugar de eso, un experto en almacenamiento de alimentos de Click Storage, ha dado las claves que harán que esta fruta se mantenga fresca por mucho más tiempo, al igual que su sabor sea mucho más intenso. Así, el científico, Karl Graham, ha explicado que: “Almacenar aguacates con jugo de limón se ha vuelto popular a pesar de sus costos crecientes y su temperamental proceso de maduración”.

La explicación científica reside en la acidez del zumo, ya que se crea una barrera protectora que impide la acción del aire y de las bacterias. En palabras de Graham, se sabe que el jugo “ayuda a ralentizar esta enzima, lo que permite que los aguacates se mantengan vibrantes, verdes y frescos durante más tiempo”. Además, aclara que este método “es particularmente beneficioso para quienes prefieren preparar sus comidas o almacenar aguacates para la semana”.