Por qué hay tanta gente que se pone ‘Aquí no hay quien viva’ para dormir, según una psicóloga: “¿Eres de los que estudiaban por las noches?"

“Las caras, Juan, las caras”, “Tú eres del montón. O sea, del montón bueno” o “Radio Patio informa” son algunas de las frases míticas que Aquí no hay quien viva ha regalado a varias generaciones de españoles y que han pasado a formar parte del imaginario colectivo de memes y expresiones socorridas para todo tipo de situaciones. Diecinueve años han pasado desde que se emitiese el último capítulo de la serie y todavía continúa causando sensación, incluso entre muchos jóvenes que ni siquiera la vieron en un primer momento.

Aquel bloque de vecinos de Desengaño 21 se ha convertido en todo un fenómeno, en una serie que sirve para matar el aburrimiento, recurrir a un lugar de nostalgia y seguridad ante un catálogo cada vez más amplio e incluso para facilitar la concentración. Mireia Cosano (@psicociey), psicóloga y neuropsicóloga que a través de su cuenta de TikTok analiza, por ejemplo, las tendencias televisivas de los jóvenes o los modelos que se muestran en los programas más consumidos, explica por qué Aquí no hay quien viva vuelve a experimentar una época dorada, especialmente antes de dormir.

Para llegar al fondo de la cuestión, la experta se centra en un aspecto que tiene bastante vinculación con este fenómeno: “¿Eres estudiante o has sido estudiante? ¿Estudias por las noches o has estudiado por las noches? Si las dos respuestas son ‘sí’, probablemente seas de las personas que se duermen viendo Aquí no hay quien viva“.

La repetición de lo aprendido como forma de llamar al sueño

Uno de los aspectos más relevantes para tener un estilo de vida saludable es mantener una buena higiene del sueño. Con el auge de los aparatos electrónicos, los expertos no han parado de incidir en los últimos años en la importancia de alejarse de las pantallas antes de irse a dormir, pues esto perjudica el descanso. Sin embargo, lo seguimos haciendo: deslizando en TikTok durante al menos media hora, viendo el capítulo de alguna serie que estamos devorando o simplemente hablando con alguien por Whatsapp. De hecho, muchos jóvenes, justo antes de dormir, recurren a Aquí no hay quien viva para llamar al sueño.

“Estamos durante muchos años, sobre todo durante el estudio, adaptando nuestro cerebro a activarse y obtener mayor concentración de noche. ¿Qué sucede? Acostumbramos al cerebro a codificar, memorizar, recordar, repetir, almacenar información nueva a las tantas de la noche“, explica la psicóloga. De esta manera, una vez que se ha adaptado a ello, es complicado conseguir que se revierta la tendencia: “La deshabituación es mucho más compleja”.

“¿No te pasaba que, cuando repasabas el tema unas tres veces, ya empezaba a entrarte un poquito el sueño? Pues esto es lo mismo que ver diálogos aprendidos de cualquier serie, en este caso de Aquí no hay quien viva“. Ese estímulo es el que el cerebro necesita para quedarse dormido.

Luchar contra el insomnio

Mireia aporta un par de consejos que pueden llevarse a cabo para evitar tener problemas de sueño, sin tener que recurrir a Aquí no hay quien viva: “Que como nos lo quiten de Netflix...”. Puede probarse a escuchar un podcast “que te guste mucho, que ya sea repetido o que sea con una voz bastante flojita para que esto tampoco se vuelva un estímulo” que impida quedarse dormido. A otras personas les funciona el ASMR, por lo que la psicóloga considera que es una opción que también puede considerarse.

“La intención al final del día es bajar el cortisol”, explica". “Es una utopía que yo te pida que no veas pantallas porque las vas a ver. Es malo, pero lo harás. Entonces, vamos a tratar que ese cortisol sea lo más bajo posible”. Y, para ello, deben evitarse los estímulos grandes que activen el cerebro y que serán los que impedirán caer en el sueño.