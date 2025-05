La ropa que nunca deberías llevar en un avión, según una azafata de vuelo

Pese a que antes de cada vuelo se suele verificar que la aeronave se encuentra en condiciones óptimas de higiene para los pasajeros, en muchas ocasiones no se tiene tiempo suficiente para limpiar a conciencia.

Antes de hacer un viaje en avión deben tenerse en cuenta muchas cuestiones: asegurarse de que todos los papeles están en orden y que los billetes sean correctos, comprobar la hora a la que sale el vuelo y el tráfico hasta el aeropuerto, verificar que se ha metido en la maleta todo lo necesario... Y, aunque es algo a lo que mucha gente no presta demasiada atención, también debe elegirse la ropa que se llevará durante el viaje.

En ocasiones el trayecto es muy largo o se deben esperar bastantes horas en el aeropuerto hasta que el avión despegue. Por ello, las opciones más cómodas suelen ser las más elegidas por los pasajeros. Sin embargo, no es solamente esto lo que debe tenerse en cuenta.

Cher Dallas, una azafata de vuelo con seis años de experiencia, ha compartido en su cuenta de TikTok (@cherdallas) cuáles son las prendas de ropa que no recomienda utilizar en un avión, ya sea por cuestiones térmicas o de higiene.

La limpieza en los aviones

Especialmente en verano, aquellos que toman un avión para viajar a algún lugar soleado y con playa suelen recurrir a ropa corta para su vuelo. Sin embargo, Cher desaconseja totalmente esta elección: “Esto es un rotundo no. Jamás, jamás, jamás me lo pondría”, dice la azafata de vuelo con respecto a los monos. “Al ir al baño, acabará en el suelo, que está empapado de pis y no se limpia a menudo”.

Pese a que antes de cada vuelo se suele verificar que la aeronave se encuentra en condiciones óptimas de higiene para los pasajeros, en muchas ocasiones no se tiene tiempo suficiente para limpiar a conciencia. Además, durante el trayecto, muchos viajeros utilizan el baño y no son especialmente cuidadosos. Por ello, Cher señala que la cantidad de orina que acaba en el suelo “probablemente es mucho mayor de lo que crees”.

Algo similar ocurre con los pantalones cortos: “La cantidad de veces que se cambian pañales sucios en los asientos es asombrosa, por no hablar de la gente que vomita, que no está limpia y se sienta en el asiento...”. Además, no es una prenda de vestir especialmente práctica.

En cuanto al calzado, la azafata recomienda no utilizar chanclas o sandalias, especialmente porque las alfombrillas pueden estar sucias, ya que hay gente que vomita en ellas o que lleva a sus mascotas consigo. Además, señala que algunos pasajeros poco respetuosos “se frotan los pies descalzos”, por lo que se pueden convertir en foco de infecciones.

Frío durante el vuelo

En el aire, la cabina del avión suele estar a temperaturas bajas. Es por este motivo por el que las camisetas de manga corta o de tirantes no son la mejor opción, más aún si no se lleva una chaqueta o sudadera en caso de que haga demasiado frío. Cher señala especialmente los tops o camisetas sin mangas por esta cuestión y porque no permiten tanta libertad de movimiento, por lo que pueden resultar algo incómodos.

En este sentido, la azafata recomienda utilizar varias capas de ropa durante los vuelos: “Nunca usaría un suéter o sudadera solo sin algo debajo. He tenido emergencias médicas reales porque alguien se sobrecalentó y tuvimos que quitarle la camiseta, y ella tenía que sentarse en sostén en la cabina”. Así, siempre es mejor poder llevar varias prendas para quitar o poner en función del frío que haga dentro del avión.