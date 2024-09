Una azafata explica la razón por la que no deberías viajar en pantalón corto

Una captura de pantalla del vídeo de @clauucuerdoo. (TikTok)

Antes de coger un avión nos aseguramos de llevar todo en orden: pasaporte y DNI en regla, el máximo de líquidos permitido, un collarín para el cuello, un libro, los auriculares y alguna sudadera por si el aire acondicionado está demasiado alto. Aunque, es normal que en verano viajemos algo más ligeros debido a las altas temperaturas. Sin embargo, puede que haya ciertos aspectos que no estemos teniendo en cuenta.

La usuaria de TikTok @clauucuerdoo ha publicado en un vídeo de esta red social la razón por la que siempre deberíamos acudir a un vuelo con pantalón largo, calcetines largos y zapato cerrado. Reconoce que ella antes no lo sabía, pero que desde que se ha enterado no volverá a subirse en un avión en pantalones cortos.

“No vayáis nunca en un avión con pantalón corto”

La creadora de contenido comenta que está estudiando un curso de azafata y que ha comprendido por qué no hay que ir con ropa ligera. “No vayáis nunca en un avión con pantalón corto”, comenta. Admite que ella siempre va vestida con ellos y “hasta con sandalias”, pero que ya no lo volverá a hacer. Según cuenta la estudiante, en el caso de que haya una emergencia y haya que hacer una evacuación, por las puertas y algunas ventanillas del avión salen una especie de rampas “que se inflan en el momento” con el fin de facilitar la salida de los pasajeros.

“Con la velocidad a la que te estás tirando, literalmente sales disparado, te quemas toda la pierna como vayas sin pantalón largo”, explica. La futura auxiliar de vuelo compara la sensación como la de tirarse por un tobogán “en un parque al sol”, pero mucho más intenso. Estas rampas están hechas de capas de plástico muy resistentes, ya que deben soportar condiciones ambientales extremas, como fuertes ráfagas de viento o un pequeño incendio, tal y como explica la web Escuela Superior Aeronáutica.

“Obviamente, no tiene por qué darse una emergencia, pero por si acaso yo la próxima vez que fuera a un avión, iría con pantalón largo, calcetines y zapato cerrado”, recomienda. Por este motivo, apunta que vemos siempre a los azafatos y azafatas con pantalón largo o con medias si llevas vestido y calzado cerrado a la hora de trabajar. “No ves a nadie que tenga las piernas al aire y esta es una razón”.

Más de un millón de reproducciones

En menos de un día, la joven ya ha acumulado más de un millón de reproducciones, casi 84.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, con opiniones de lo más variadas. “Yo pensando que te referías al frío polar que hace a veces por el aire puesto a tope”, “Prefiero quemarme una vez llegado el caso que viajar toda mi vida en pantalón largo, “Me has quitado la poca confianza que tenía en los aviones, desde ahora voy en tren y en barco” o “Pues iré haciendo volteretas así no me quemo nada”, son algunos de los mensajes que los usuarios han dejado.