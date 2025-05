El mensaje de un conductor de autobús para el resto de conductores: “Tened un poco de empatía, somos un vehículo con 12 metros”

El conductor de autobús Joni Fernández, conocido en TikTok como @joni_busdriver

Conducir un autobús por vías urbanas es una tarea compleja que exige concentración, reflejos y una gran capacidad para anticiparse a los imprevistos. Y todo esto con la responsabilidad de llevar decenas de pasajeros a bordo.

Aunque desde fuera puede parecer una rutina mecánica, quienes conducen estos vehículos enfrentan múltiples desafíos y peligros que condicionan cada jornada laboral. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los conductores de autobuses urbanos son las características de las propias ciudades. En muchas urbes, especialmente en los cascos históricos, las calles son estrechas, con curvas cerradas, aceras invadidas por coches mal aparcados y visibilidad reducida. Maniobrar un vehículo de más de 12 metros de largo en esas condiciones requiere pericia y experiencia.

A las dificultades logísticas se le suman los peligros que supone circular coches alrededor que, según denuncia el conductor Joni Fernández (conocido en las redes como @joni_busdriverexplica), no lo ponen nada fácil. El conductor indica que es importante saber cómo maniobran estos gigantescos vehículos a la hora de frenar o realizar giros cerrados, así como saber interpretar sus señales a la hora para facilitarles la vida.

“Cuando voy en el bus por una vía urbana que tiene dos carriles solo y tenemos que hacer un giro cerrado a la derecha, normalmente nos tenemos que poner el carril de fuera para poder girar a la derecha sin tener que poner en peligro a nadie”, explica. El conductor añade además que estos vehículos suelen poner el intermitente “desde 25 kilómetros más con anterioridad para avisar al resto de coches y no se metan entre medio del autobús antes de llegar al giro.

Pero muchos conductores, critica, no saben interpretar el por qué de esto. “Lo hacemos para no encerraros y encima os ponéis a pitar. Y cuando pasáis por el autobús tenemos que escuchar que si vamos por donde nos da la gana, que si toda la carretera para mí... Mire usted, la carretera no es para mí entera. Es para el autobús”, asevera el conductor, que subraya que no se trata de una falta de habilidad para realizar el giro, sino que simplemente es necesario para realizarlo.

“Es un poquito de lógica solamente. Tened un poquito de empatía, que somos un vehículo con 12 metros mínimo y no tenemos las mismas medidas para hacer el giro que tenéis ustedes en vuestro coche, moto, patinete o en cualquier vehículo”, sentencia.

No solo se trata de conducir

La conducción de un autobús no se limita a girar el volante o frenar en los semáforos. Supone también estar pendiente del comportamiento de los pasajeros —especialmente de personas mayores, con movilidad reducida o escolares—, controlar los tiempos de parada, activar la rampa cuando es necesario, y velar por la seguridad dentro del habitáculo.

Cualquier frenazo brusco puede provocar caídas, lo que obliga a prever situaciones con segundos de antelación. Además, el conductor debe interactuar con los usuarios: responder dudas, gestionar quejas o lidiar con situaciones tensas, todo mientras sigue en circulación.

Un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado en marzo de 2022 advierte que la conducción profesional en entorno urbano es una de las actividades con mayor exposición al estrés laboral. El ruido constante, los niveles de contaminación, las interrupciones frecuentes y la sensación de vigilancia permanente —por cámaras o supervisores— acentúan ese malestar.