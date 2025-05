Frank Cuesta cuenta toda la verdad: no tiene cáncer, no es herpetólogo y su santuario es un “show”

Frank Cuesta revela toda la verdad (YouTube)

“Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando”, son las primeras palabras que ha pronunciado Frank Cuesta en un vídeo publicado en su canal de YouTube la mañana de este martes, 13 de mayo. Aunque sus palabras han sido bastante contundentes, nada hacía presagiar que el de León sacaría a la luz la verdad tras todas las polémicas que le han rodeado en los últimos días.

Lo primero que ha hecho el naturalista ha sido disculparse con el excolaborador del Santuario Libertad y examigo suyo, Luciano, alias Chi, quien en los últimos días filtró una serie de audios que han puesto en entredicho la reputación e imagen de Cuesta como herpetólogo. Y, al parecer, la fachada del leonés como protector de la fauna era toda una mentira, tal y como ha puesto de manifiesto en la plataforma de vídeo online.

“He escrito un texto porque es un vídeo bastante duro para mí de hacer. Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad de hate que le cayó después de mi detención”, ha dicho, haciendo referencia al momento en el que fue detenido por la presunta posesión ilegal de especies protegidas en el refugio de animales. Entonces, se pensó que fue Chi el que envió una denuncia anónima por correo electrónico al Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, señalando que “un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros“.

“Nunca he rescatado animales”

“He de decir que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, ha continuado diciendo, dejando a sus seguidores completamente boquiabiertos. Y es que Cuesta ha admitido ser una persona que miente y manipula de forma obsesiva y constante, hasta el punto de llegar a creerse sus propias mentiras.

“Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales", ha admitido, poco antes de sacar a la luz que tampoco hace frente a un cáncer. “Llevo años tratándome de una melodisplasia, pero no tengo cáncer”, ha asegurado en el vídeo de YouTube. Se trata de una enfermedad que se origina por un grupo de trastornos causados por células sanguíneas mal formadas o que no funcionan correctamente, según detalla Mayo Clinic.

Acto seguido, se ha centrado en hablar del Santuario Libertad y su labor en él. “Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos“.

“Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría, ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo. Intento aprender más y mejorarlo cada día”, ha afirmado, poco antes de centrar el foco de atención en su detención. “Ninguna de las personas que fueron señaladas tiene nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades”, ha dicho, dejando entrever que esta sería la responsable de su paso por prisión.

Otros de los temas que ha hablado Frank Cuesta ha sido del refugio de animales que quería tener su examigo Chi. “En su momento, hablé mal de Chi porque su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio. Por motivos de celos, empecé a hablar mal de él a sus espaldas. De corazón, le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha”. Y ha añadido: “Ante los rumores de que él llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento he sabido cuanto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fuesen a través de una cuenta diferente”.

Después de sacar toda la verdad a la luz en un vídeo de apenas dos minutos y medio de duración, Frank Cuesta se ha mostrado arrepentido por todo lo ocurrido. “Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente“.