Frank Cuesta, entre lágrimas, responde a las acusaciones de maltrato animal: “Mi vida se está destruyendo por alguien en quien yo confié”

Frank Cuesta, entre lágrimas, se defiende de sus nuevas acusaciones (YouTube))

Frank Cuesta empezó a ganar una gran popularidad gracias a su conocido programa de televisión, Frank de la jungla, que se estrenó en 2010 en Cuatro. En dicho espacio, el leonés recorría varios países con la idea de encontrar los animales más exóticos y peligrosos para trasladarle al mundo una visión de amor y respeto hacia estas especies.

Enamorado de la fauna, la aventura, la naturaleza y los derechos de los animales y su hábitat natural, el herpetólogo tomó la decisión de crear un santuario para rescatar, acoger, cuidar y reintegrar a los animales en la naturaleza tras dejar de emitirse su programa en televisión. Así construyó el Santuario Libertad, ubicado a varios kilómetros de la capital tailandesa, Bangkok. Como su propio nombre indica, este espacio facilita a las especies el bienestar en su hábitat natural, pues en su interior alberga un lago, un canal artificial, abrevaderos para los animales y una vivienda. Además, se encuentra completamente vallado y equipado con cámaras para la seguridad y grabación de vídeos en la naturaleza que posteriormente comparte en su canal de YouTube.

Sin embargo, un excolaborador del espacio de refugio para animales y antiguo amigo personal del también entrenador de tenis, Luciano, alias Chi, quien asegura que detrás de la fachada de protector de la fauna de Cuesta se esconde una gran mentira. Con la idea de respaldar sus afirmaciones, Chi sacó a la luz varios audios que no solo ponen en entredicho su imagen y reputación como herpetólogo del Santuario Libertad, sino que, además, podría entrar en prisión. Y es que en dichas grabaciones Cuesta habla sobre la adquisición de suricatas en términos más financieros que altruistas y, además, muestra su intención de acabar con la vida de varios animales que, según él, habrían atacado alas criaturas que están en su santuario.

Chi, examigo de Frank Cuesta y excolaborador del Santuario Libertad. (YouTube)

Más conversaciones salen a la luz

A medida que pasa el tiempo, la situación se recrudece aún más. Y es que el excolaborador de Frank Cuesta ha continuado filtrando audios de conversaciones de WhatsApp que este mantuvo con el de León. De esta manera, envía grabaciones sin contexto y sin sus propias respuestas o preguntas a youtubers que están en contra del que un día fue su amigo.

Los últimos audios que han visto la luz se refieren al momento en el que un cierto del Santuario Libertad, llamado Perrito, atacó al naturalista, provocándole serias heridas en su cuerpo con las astas. “No me puedo ni mover de la paliza que me ha dado y me ha dejado agujeros por todos lados e inflamado de las hostias. Tengo las dos costillas del lado izquierdo rotas, por eso me costaba respirar“, se le escucha decir a Cuesta a su examigo.

Frank Cuesta siendo atacado por un ciervo de su santuario animal. (Youtube.com/@santuariolibertad)

En las grabaciones, el herpetólogo parece tomarse con humor lo sucedido y, en un tono de risas y bromas, comenta lo bien que el vídeo del ataque en su canal de YouTube. “Lo han puesto para mayores de 18 años, pero van a sacar el clip en todos lados. Me tiene que casi matar un bicho para conseguir 100.000 visitas en dos horas y encima restringido", son las palabras que pronuncia Cuesta en la grabación.

“Mañana voy a comprar tasers, tenemos que andar con tasers (utensilios que dan descargas eléctricas no letales), hasta que se le caigan los cuernos a este hijoputa“, le dice a su examigo ante el peligro que supone este animal. ”La leyenda continúa, esto es lo que necesitamos, de vez en cuando, una cosa así. Esto nos vale para que la gente tenga la sensación de que aquí los animales son salvajes, que no es un zoo. Vamos a hacer esto cada tres meses (risas)“, asegura en otro corte el leonés.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

En otra de las grabaciones, Frank Cuesta cuenta a Chi las acciones que llevará a cabo con el animal y cómo le contaría esta parte de la realidad a sus fans: “Le voy a cortar lo de los cuernos a este hijoputa y en una semana le digo que se le han caído“. Y así ha sido. Hace unas semanas el aventurero contó en su canal que Perrito había tenido que ser trasladado a un centro veterinario para recortarle las astas (que vuelven a crecer) hasta que pudieran hacer un cercado especial para él en el Santuario.

Frank Cuesta responde a las acusaciones de maltrato animal

Completamente devastado y sin fuerzas para enfrentar este nuevo bache en su vida, Frank Cuesta ha tomado la decisión de quitarse casi todas sus redes sociales. Pero, antes de ello, ha posteado un vídeo en su canal de YouTube, donde no ha podido evitar derrumbarse y romper en llanto ante las críticas que está recibiendo tras las filtraciones de audios de Chi. Aunque poco después ha eliminado el vídeo de sus redes, Frank Cuesta ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando que los fondos donados por sus seguidores fueron utilizados íntegramente en su Santuario Libertad y que nunca ha maltratado a ningún animal.

Frank Cuesta en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

“Yo puedo ser un bruto, un imbécil, un mentiroso, un manipulador, lo que queráis, pero lo único que yo tenía en esta vida era mi conexión con los animales y mi vida con ellos, y todo eso se está destrozando de día en día y en goteo en goteo por alguien en quien yo confié y a quien quise como amigo", ha manifestado en la grabación, sin poder contener las lágrimas. “Se ha sacado toda mi vida privada poco a poco a través de alguien en quien yo he confiado y que no sé por qué está haciendo todo esto. Ya no tengo nada, se me ha quitado la paz, la credibilidad… La gente amenazándome. Todo el mundo me está criticando. Qué más queréis, ¿que me pegue un tiro?“.

El naturalista ha explicado que “todo lo que había ahorrado lo he puesto en el santuario” y que esta situación ya no tiene nada que ver con los animales, pues se está atacando a sus hijos y a su familia. “Toda alegría, ilusión, ganas de hacer y de prosperar se han ido, porque ahora soy el anti animales, el anti todo. No puedo más, es una constante agonía“. Y es que, a esta delicada situación, se suma el hecho de que fue detenido por presunta posesión ilegal de especies protegidas en el Santuario Libertad y las múltiples querellas interpuestas por su exposa, Yuyee Alissa Intusmith, que incluye acusaciones de difamación, fraude fiscal y maltrato animal. No obstante, pese a las adversidades, Frank Cuesta anuncio´que tiene en mente plantes de crear un nuevo santuario fuera del país tailandés, dejando entrever que no abandonaría su misión de proteger a los animales.