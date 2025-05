“Más de 756 millones de datos”, tres fallos detectados y ninguna hipótesis descartada: lo que se sabe del gran apagón una semana después

Las calles de la ciudad sin luz durante el apagón, en Vigo. (Alberto Paredes/Europa Press)

Una semana después del gran apagón que dejó sin electricidad a millones de personas en la Península Ibérica, la principal incógnita sigue sin estar resuelta: ¿qué pasó? Sobre las 23 horas del pasado lunes, cuando la luz todavía regresaba paulatinamente a los domicilios y a las calles del país, el presidente del Gobierno subrayó un hecho inédito: “Han desaparecido durante cinco segundos 15 GW de generación eléctrica”.

“Esto es algo que no había ocurrido jamás. 15 GW equivale al 60% de la demanda del país en ese momento”, detalló Pedro Sánchez. “¿Qué ha pasado? Aún no se sabe", agregó para aseverar que “no se descarta ninguna hipótesis”. Una semana después, el Gobierno sigue sin descartar ninguna posibilidad y sin una foto fija de lo que ocurrió desde antes de las 12 horas, 33 minutos y 442 segundos del pasado 28 de abril.

e

“Nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente, pero lo que sí que ya sabemos es que España respondió como el gran país que es ante un problema sobrevenido”, ha subrayado este lunes Sánchez en su intervención en la inauguración de la reunión anual del Cercle d’Economia.

Este mismo lunes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha informado de que el sistema experimentó un tercer incidente 19 segundos antes del apagón en el sur de España.

“Cuando hemos hecho zoom [ampliar] también hemos querido saber no sólo la información de esos cinco segundos donde acontecieron las dos informaciones que ya suministró Red Eléctrica. Hemos mirado los minutos previos de que ocurriera -el apagón- y hemos visto que 19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto, otra perturbación que se suma a las dos anteriores”, ha avanzado Aagesen en una entrevista en TVE.

Esa pérdida, que se suma a las dos que sucedieron después en el suroeste del país y desencadenaron el apagón, tuvo lugar en varias instalaciones de generación en el sur de España. “Tenemos que ver si hay relación entre ellas, cuál fue la causa de esas pérdidas de generación y por qué el sistema no pudo amortiguarlas, como había sucedido siempre hasta ahora”, añaden fuentes del Gobierno.

Diferentes hipótesis

Sobre la investigación, el Ejecutivo destaca que el comité que investiga el apagón está analizando todo el sistema e identificando situaciones “atípicas”. Para justificar los la prolongación de las pesquisas –añaden estas voces–, en el Ejecutivo recalcan que se trabaja sobre una cantidad potencial de más de “756 millones de datos, que están llegando de los operadores”.

En cuanto a la existencia de varias líneas de investigación (no se descarta el ciberataque), Moncloa señala que “hablar de hipótesis no es riguroso: trabajamos para dar toda la información, identificar la causa y poner todas las medidas para que no vuelva a suceder. Queremos que la información que demos sea rigurosa y con certeza. Trabajamos desde la transparencia y la colaboración con los operadores, y atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular".

Hasta que se esclarezcan los hechos y para evitar que se repita un hecho así, el Ejecutivo sostiene que el operador del sistema está trabajando en condiciones de “seguridad reforzadas”, además de que se aplican mecanismos de detección y prevención en todas las IP públicas y los sistemas de las instalaciones. Asimismo, se realiza “seguimiento de la deep web y otros mecanismos de seguimiento".

Aunque el Gobierno todavía no ha planteado ninguna reforma (pospone la toma de decisiones a la existencia de certezas sobre las causas de la crisis de electricidad), el Ejecutivo avanza una línea de actuación: avanzar en la interconexión con Francia.

“Es históricamente débil, y necesitamos reforzarla. El objetivo europeo para el año 2020 era del 10% y del 15% para el año 2030; y estamos en el año 2025 y la interconexión de la Península Ibérica con Francia está por debajo del 3%. El refuerzo es una reclamación tanto de España como de Portugal hacia la Unión Europa y a Francia, y esperamos que se atienda lo antes posible, porque el sistema siempre es más robusto cuanto más interconectado esté“, agrega el Gobierno.

Por otro lado, ante el resurgir el debate sobre las energías renovables y el futuro de las centrales nucleares, Moncloa se reafirma en su compromiso con los avances en la transición energética: “Está dando más competitividad a nuestras industrias, hace que la electricidad sea más barata para los ciudadanos (el precio de la electricidad es un 30% más bajo de la media europea) y mitiga la gran amenaza de nuestro tiempo”, que es la emergencia climática.