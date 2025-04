Un tiktoker hace una batalla de bocadillos entre uno español y uno argentino y se decanta por un ganador: “¿Cómo puede algo tan sencillo estar tan rico?”

El tiktoker Sabi en uno de sus vídeos. (TikTok / @cookinconelsabi)

Uno de los contenidos más demandados y comunes en redes sociales como TikTok es el de tipo gastronómico. Estas plataformas de comunicación y entretenimiento han demostrado que, de alguna manera, las personas saben valorar los aspectos culturales de su propio país y del resto del mundo y, de esta forma, los vídeos dedicados a viajes, gastronomía y cultura se han popularizado en gran medida en redes como Instagram o TikTok, y atraen cada día a millones de usuarios.

Además, uno de los factores que provocan el éxito del contenido gastronómico en las diferentes plataformas es su variedad. Existen influencers que se dedican a visitar y valorar restaurantes, otros cocineros que publican vídeos de recetas, algunos que muestran distintas comidas del mundo... La gastronomía y la tradición culinaria, sin lugar a dudas, puede llegar a ser uno de los pilares fundamentales de la cultura de cada país. A través de la comida es posible conocer los alimentos típicos de las regiones del mundo y, además, se puede disfrutar de un delicioso plato a la misma vez que descubrir la tradición y la cultura de los diferentes lugares.

En este caso, Sabi es un tiktoker que ha sabido apreciar este fenómeno y aprovecharlo para difundir la cultura gastronómica de miles de sitios diferentes. En su cuenta de TikTok, @cookinconelsabi, el influencer y cocinero muestra y pone en valor los diferentes platos de los países del mundo, a la vez que experimenta sabores nuevos y fusiones inesperadas como, por ejemplo, unos rollitos de primavera rellenos de pisto manchego.

La ‘Batalla de Bocadillos’ y el representante español

Sabi también publica en su cuenta series de vídeos de la misma temática y, en una de ellas, el cocinero libra la ‘Batalla de Bocadillos’. En esta sección, el tiktoker va elaborando y probando bocadillos típicos de cada país y decidiendo mediante eliminatorias cuál es mejor, hasta quedarse con el ganador. En los cuartos de final, Sabi enfrentó a España contra Argentina, dos países con una gastronomía muy valorada y en la que, en cierta forma, los bocadillos reflejan muy bien la tradición culinaria del país: “España se presenta en estos cuartos de final con un bocadillo icónico: tortilla de patata, jamón y tomate”, presenta el cocinero, antes de empezar a elaborar el bocadillo.

El bocadillo de tortilla, tomate y jamón que representa a España en 'Batalla de Bocadillos. (TikTok / @cookinconelsabi)

El tiktoker explica que, en este vídeo, no introducirá el eterno debate de si la tortilla debe llevar o no cebolla: “Para mí la lleva. Y después de caramelizar la cebolla y confitar la patata, batimos los huevos e incorporamos todo”. Sabi termina de explicar la receta de la tortilla, cuajándola de forma en que quede jugosa y, para terminar el bocadillo, restriega un tomate en el pan y corona la tortilla de patatas con unas lonchas de jamón ibérico. Al influencer no le “convencía” mucho la idea de la tortilla de patata dentro del pan pero, según dice, “no podía estar más equivocado”: “las texturas son increíbles y los contrastes de sabor... Un bocadillo de 10″.

El choripán: un clásico argentino

En este caso, para representar a Argentina, el cocinero elabora el famoso choripán, un bocadillo típico del país sudamericano que tan solo lleva una butifarra local especiada y chimichurri. Para esta salsa, Sabi pica finamente perejil y ajo, y añade orégano, ají, sal, un poco de vinagre y aceite de oliva: “Si lo dejas dos horas en la nevera, concentrará todos los sabores”. Según explica el tiktoker, “el chori del choripán” no es el chorizo español, y recomienda no abrir esta butifarra especiada hasta después de dorarla, “porque si no perderá todos sus jugos”. El cocinero termina el bocadillo tostando el pan y poniendo encima la butifarra y abundante chimichurri.

El choripán argentino de 'Batalla de Bocadillos'. (TikTok / @cookinconelsabi)

“Después de este bocadillo, la pregunta es: ¿Cómo puede algo tan sencillo estar tan rico? Estoy pensando seriamente en embadurnarme dentro del chimichurri. Está demasiado rico", exclama Sabi refiriéndose al clásico choripán argentino. Sin embargo, a la hora de decidir el mejor de los dos bocadillos, el tiktoker aclara que “ha sido una elección superdifícil”, pero explica que, aunque el choripán “te conquista” con su sencillez, la mezcla de tortilla jamón y tomate enamora, y hace ganador al bocadillo español.