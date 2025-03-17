El restaurante de carretera en la A-6 que “justifica un viaje”: especializado en bocadillos de autor y chuletón de Ávila a la brasa

Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)

Hay restaurantes de carretera por los que merece la pena un viaje. O, al menos, por los que bien vale reservar una parada para una visita obligatoria a sus cocinas. Porque no todo lo que se sirve a las orillas de nuestras autovías tienen por qué ser bocadillos aburridos, recetas de batalla, ni mucho menos productos de mala calidad. En el entramado de carreteras españolas se esconden verdaderas joyas, rincones que sorprenden al viajero con sus sabores ricos, su cocina tradicional y un servicio cercano.

Una de las carreteras más concurridas en España es la A-6, una vía que conecta Madrid con el noroeste del país y por la que viajan miles de personas cada día. En su largo trayecto, se pueden encontrar muchas y muy diversas áreas de descanso y restaurantes, lugares en los que los viajeros pueden parar para descansar y reponer energías antes de seguir su trayecto. Entre los muchos puntos a destacar a lo largo de la autovía, llama la atención un restaurante con un Solete de la Guía Repsol que se sitúa muy cerca de Ávila, concretamente en Adanero: el Restaurante MA.

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Este restaurante, ubicado en el kilómetro 111 de la autopista, se ha convertido en una referencia imprescindible para transportistas, viajeros y conductores habituales que buscan una comida casera de calidad sin desviarse de su ruta. Más allá de su ambiente acogedor y su servicio rápido, propio de establecimientos de este estilo, el restaurante MA se caracteriza por ofrecer la comida de siempre, pero, como ellos mismos aseguran en su web, versionada “con un toque vanguardista” que hace de esta visita una experiencia aún más especial.

Uno de los entrantes que se pueden probar en el Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)

“Restaurante de carretera que justifica un viaje. Menú a precio muy ajustado y tapas de diversos precios”, dice de este negocio la Guía Repsol, que le otorgó en 2021 uno de sus ansiados Soletes Repsol. Uno de los pilares de su carta son las carnes a la brasa, especialmente el afamado chuletón de ternera de Ávila, reconocido por su sabor y jugosidad, que aquí se puede disfrutar por un precio de 35 euros. Además, de su amplia oferta, llama la atención su selección de bocadillos de autor, definidos por la Guía Repsol como “imprescindibles” para quienes buscan una comida rápida sin sacrificar calidad y sabor.

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Originales tapas, platos de cuchara y mariscos

Más allá de sus especialidades, el restaurante ofrece una amplia variedad de opciones en su carta, que incluye, por ejemplo, una selección de embutidos y salazones como jamón y lomo ibérico, carpaccio de vaca, gildas o chorizo gallego. El restaurante ofrece además una variedad de mariscos de diferentes partes de España, entre los que destacan opciones como la gamba blanca de Huelva, gamba roja de Denia y carabineros asados. Para picar, tapas y entrantes como el milhojas de foie, la lasaña de changurro, la oreja de cerdo frita a baja temperatura o la torrija de jamón ibérico con tomate.

La carta del restaurante MA continúa con las ensaladas, entre las que se incluyen opciones como la ensaladilla rusa y la ensalada verde con foie. En la sección de platos de cuchara, resaltan el gazpacho de sandía, las patatas a la importancia y el arroz con bogavante. Además de sus carnes a la brasa, el local ofrece dos opciones diferentes de hamburguesa, una de ellas de ternera y la otra de vaca rubia gallega.

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