España

El restaurante de carretera en la A-6 que “justifica un viaje”: especializado en bocadillos de autor y chuletón de Ávila a la brasa

Este restaurante se ha convertido en una referencia imprescindible para transportistas, viajeros y conductores habituales que buscan una comida casera de calidad sin desviarse de su ruta

Guardar
Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)
Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)

Hay restaurantes de carretera por los que merece la pena un viaje. O, al menos, por los que bien vale reservar una parada para una visita obligatoria a sus cocinas. Porque no todo lo que se sirve a las orillas de nuestras autovías tienen por qué ser bocadillos aburridos, recetas de batalla, ni mucho menos productos de mala calidad. En el entramado de carreteras españolas se esconden verdaderas joyas, rincones que sorprenden al viajero con sus sabores ricos, su cocina tradicional y un servicio cercano.

Una de las carreteras más concurridas en España es la A-6, una vía que conecta Madrid con el noroeste del país y por la que viajan miles de personas cada día. En su largo trayecto, se pueden encontrar muchas y muy diversas áreas de descanso y restaurantes, lugares en los que los viajeros pueden parar para descansar y reponer energías antes de seguir su trayecto. Entre los muchos puntos a destacar a lo largo de la autovía, llama la atención un restaurante con un Solete de la Guía Repsol que se sitúa muy cerca de Ávila, concretamente en Adanero: el Restaurante MA.

PUBLICIDAD

Este restaurante, ubicado en el kilómetro 111 de la autopista, se ha convertido en una referencia imprescindible para transportistas, viajeros y conductores habituales que buscan una comida casera de calidad sin desviarse de su ruta. Más allá de su ambiente acogedor y su servicio rápido, propio de establecimientos de este estilo, el restaurante MA se caracteriza por ofrecer la comida de siempre, pero, como ellos mismos aseguran en su web, versionada “con un toque vanguardista” que hace de esta visita una experiencia aún más especial.

Uno de los entrantes que se pueden probar en el Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)
Uno de los entrantes que se pueden probar en el Restaurante MA en Adanero, Ávila (Web del restaurante)

“Restaurante de carretera que justifica un viaje. Menú a precio muy ajustado y tapas de diversos precios”, dice de este negocio la Guía Repsol, que le otorgó en 2021 uno de sus ansiados Soletes Repsol. Uno de los pilares de su carta son las carnes a la brasa, especialmente el afamado chuletón de ternera de Ávila, reconocido por su sabor y jugosidad, que aquí se puede disfrutar por un precio de 35 euros. Además, de su amplia oferta, llama la atención su selección de bocadillos de autor, definidos por la Guía Repsol como “imprescindibles” para quienes buscan una comida rápida sin sacrificar calidad y sabor.

PUBLICIDAD

Originales tapas, platos de cuchara y mariscos

Más allá de sus especialidades, el restaurante ofrece una amplia variedad de opciones en su carta, que incluye, por ejemplo, una selección de embutidos y salazones como jamón y lomo ibérico, carpaccio de vaca, gildas o chorizo gallego. El restaurante ofrece además una variedad de mariscos de diferentes partes de España, entre los que destacan opciones como la gamba blanca de Huelva, gamba roja de Denia y carabineros asados. Para picar, tapas y entrantes como el milhojas de foie, la lasaña de changurro, la oreja de cerdo frita a baja temperatura o la torrija de jamón ibérico con tomate.

La carta del restaurante MA continúa con las ensaladas, entre las que se incluyen opciones como la ensaladilla rusa y la ensalada verde con foie. En la sección de platos de cuchara, resaltan el gazpacho de sandía, las patatas a la importancia y el arroz con bogavante. Además de sus carnes a la brasa, el local ofrece dos opciones diferentes de hamburguesa, una de ellas de ternera y la otra de vaca rubia gallega.

Temas Relacionados

Restaurantes carreteraÁvilaGuía RepsolRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva: “Aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos”

Los cuerpos se han encontrado en el mismo campo donde ya se habían localizado otras 200 personas y donde aún permanecen 1.400 víctimas enterradas

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva: “Aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos”

Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en la base de mantenimiento de Renfe en Villaverde (Madrid)

La víctima pertenecía a una empresa contratista y la operadora ferroviaria ha abierto una investigación interna para esclarecer las causas del accidente

Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en la base de mantenimiento de Renfe en Villaverde (Madrid)

La psicología lo confirma, romper a llorar después de recibir una buena noticia no siempre es un signo de felicidad

Aunque suele asociarse a la alegría, los expertos explican por qué el cerebro responde así ante emociones muy intensas

La psicología lo confirma, romper a llorar después de recibir una buena noticia no siempre es un signo de felicidad

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de julio: Miguel se sincera con Claudia sobre el futuro de su relación

La ficción de Antena 3 vive días tensos con el embarazo de Marisol y los planes empresariales de Gabriel

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de julio: Miguel se sincera con Claudia sobre el futuro de su relación

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”

Las reacciones a la victoria de La Roja han provocado una oleada de críticas en Argentina contra artistas internacionales

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

Reino Unido confirma que Rusia realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales cerca de su costa tras un aviso previo

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

ECONOMÍA

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

DEPORTES

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Carlos Alcaraz dibuja su camino para final de año tras su posible regreso a las pistas: también se apunta al US Open

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido