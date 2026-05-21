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Condenan a Mondelēz por reduflación en sus tabletas de chocolate Milka: menos gramos a más precio y sin un aviso claro al cliente

El tribunal alemán ha determinado que la marca ha cometido ‘reduflación engañosa’ al reducir su tableta de 100 a 90 gramos sin un aviso claro en el envoltorio

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Los chocolates Milka de Mondelez International en una tienda de San Petersburgo, Rusia (REUTERS/Stringer/File Photo)
Los chocolates Milka de Mondelez International en una tienda de San Petersburgo, Rusia (REUTERS/Stringer/File Photo)

En una época de marcada crisis inflacionaria, con materias primas a precios disparados y procesos cada día más costosos, las empresas alimentarias han tomado medidas para cuidar sus beneficios. Muchas han elevado directamente los precios de sus productos, mientras que otras han tomado una vía diferente: la reduflación. Es decir, han modificado los envoltorios y el tamaño de sus productos para vender menos gramos de alimento al mismo precio de siempre. Menos producto, mismo beneficio.

Ahora, un tribunal alemán ha declarado culpable a la compañía multinacional Mondelēz por tomar medidas como esta, por ‘encoger’ las tabletas de chocolate Milka sin modificar el envase y aumentando incluso el precio de su venta. Se trata de una sentencia histórica en Alemania, desvelada por el periódico El Salto, que sienta un precedente también en España, donde la llamada reduflación ya había sido denunciada en numerosas ocasiones por organizaciones como la OCU o FACUA.

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Ha sido el Tribunal Regional de Bremen quien ha fallado a favor del Verbraucherzentrale Hamburg, la oficina de protección al consumidor, que interpuso la demanda en septiembre de 2025. Según ha señalado la sentencia, la tableta de 100 gramos había sido reducida a un peso de 90 gramos, manteniendo prácticamente igual el envase; una estrategia que el tribunal ha calificado como ‘reduflación engañosa’. Además, debido a los altos precios del cacao que se dispararon en los últimos dos años, el precio medio de la tableta aumentó de 1,49 euros a 1,99 euros, cuando ofertaban un 10% menos de producto.

Productos de Milka en Sarajevo, Bosnia (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
Productos de Milka en Sarajevo, Bosnia (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Mondelez se había defendido de la acusación explicando que la cifra de 90 gramos venía especificada correctamente en el envoltorio, pero el tribunal ha dictaminado que el envase no se había modificado lo suficiente para ser identificable por el consumidor, muy habituado ya a la clásica tableta morada, y que por lo tanto era una práctica engañosa. Esta sentencia solo se aplicará en Alemania, por lo que Mondelēz podría aplicar una reduflación similar en otros países.

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También España quiere frenar la reduflación

La reduflación es un fenómeno que ya preocupaba en España, donde lo hemos visto aplicar en productos como el turrón de Suchard, envases de patatas fritas o incluso geles de ducha. Hace cerca de un año, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 adelantaba su intención de acabar con esta práctica que puede confundir al consumidor. El ministro Pablo Bustinduy ha aprovechado esta noticia para recordarlo en redes sociales: “En los próximos meses llegará al Congreso la reforma legislativa que hemos impulsado desde Consumo para acabar con esta práctica, que no es otra cosa que una manera más de engañar y exprimir a los consumidores”.

La nueva medida pasaría por la aprobación de la Ley de Consumo Sostenible, que modificará el artículo 20 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, añadiendo un nuevo párrafo que obligará a las empresas que reduzcan los productos a informar “de forma clara y comprensible” al consumidor cuando “se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase”.

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