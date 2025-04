Los famosos en el apagón: Matías Prats, encerrado en un tren; Jessica Bueno, sin comunicación con sus familiares y el kit de ‘apocalipsis’ de Anna Padilla

Matías Prats (Antena 3), Jessica Bueno (Instagram) y Anna F. Padilla (Instagram)cuentan cómo vivieron el apagón. (Montaje Infobae España)

El 28 de abril de 2025 es una fecha que quedará para siempre marcada en el calendario. Y es que, este lunes, España se ha quedado sin luz y sin comunicación. En mitad de una aparente normalidad, la Península, y algunos países de Europa, se quedaron a oscuras. Pese a que en algunas zonas fue tan solo por unas horas, lo cierto es que hubo regiones que han estado sin suministro eléctrico y sin conexión por red más de ocho horas.

El apagón energético masivo ha sumergido al país en un auténtico caos, donde la incertidumbre y la preocupación mantenían en vilo a la población, entre ellos los famosos, quienes también han vivido con gran angustia este día. Tras recuperar un poco la normalidad, algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional han volcado en sus redes sociales cómo vivieron este inesperado acontecimiento.

Anabel Pantoja

La sobrina de la tonadillera ha detallado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 2 millones de seguidores, que no vivió los estragos de quedarse sin electricidad. Y es que las Islas Canarias, donde se encuentra actualmente, no sufrió lo que pasó en la Península. No obstante, su madre, Merchi, sí vivió las consecuencias del apagón.

Anabel Pantoja detalla cómo vivió el apagón (Instagram)

La progenitora de la influencer se encontraba en Sevilla. “No sé cómo me ha podido llamar. Me ha llamado muy asustada de que ha habido... en fin. Pongo la tele, que vosotros no podéis porque no tenéis electricidad, pero nosotros sí, y veo las noticias y es increíble cómo se ha parado el mundo”, ha explicado a través de un story subido a la red social. Además, también ha contado que no ha podido comunicarse con su pareja, David Rodríguez, quien no se encontraba en Canarias, y que, además, se prepara para adquirir un kit con todo lo necesario por si España volviese a vivir una situación similar.

María José Campanario

Al contrario que Anabel Pantoja, la esposa de Jesulín de Ubrique ha vivido en primera persona todo el caos provocado tras el apagón. La catalana ha explicado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 65 mil seguidores, que tanto ella como otras personas se quedaron “parados en un AVE en medio de la nada esperando que se restablezca la electricidad desde hace once horas”.

Tan solo horas después, ha emitido otro comunicado en el que ha dejado saber que después de estar desde “las diez de la mañana en el tren”, por fin ha llegado a su destino. “Un día para olvidar. Gracias de corazón a todos los trabajadores del tren que han hecho que todos estuviésemos lo mejor posible a pesar de las circunstancias”, ha zanjado.

Jessica Bueno

La que fuera pareja de Jota Peleteiro ha manifestado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 350 mil seguidores, que ha pasado la tarde en casa con sus hijos. Aunque, eso sí, aunque han estado entretenidos jugando al Cluedo, lo cierto es que no ha podido evitar preocuparse por los suyos. “Tengo que admitir que me he asustado mucho, pero me he relajado con ellos”, ha contado. Y es que la modelo no pudo comunicarse con sus padres.

Jessica Bueno cuenta cómo vivió el apagón (Instagram)

“Aquí a las 17:00 volvió a la luz, pero a las 20:00 me volví a quedar sin red móvil y sin internet. A las 21:30 mis hijos ya estaban en la cama. El internet me volvió a la 1:00 de la madrugada. Ojalá que quede un susto y ya está, pero por si acaso ya me he pedido una radio de pila", ha detallado la mañana de este martes, 29 de abril, en un story de Instagram.

Helen Lindes

Otra de las personalidades que ha revelado cómo pasó el apagón ha sido la pareja de Rudy Fernández, quien se encontraba en pleno centro de Madrid cuando se desató el caos. “El apagón me ha pillado en plena calle Serrado y ha sido abrumador ver el centro de Madrid totalmente colapsado. De repente los semáforos han dejado de funcionar, todo el mundo se ha echado a la calle y he intentado llamar a mi marido para ver si solo era allí o en nuestra casa también”, ha dicho en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 370 mil seguidores.

Helen Lindes y Rudy Fernández el día de su boda (Europa Press)

La modelo ha detallado que “ha sido imposible la comunicación por ambos lados”. “He tardado cinco horas en llegar a casa desde el centro, que normalmente tardo 25 minutos. A mi cabeza solo llegaban imágenes de mis niños. ¡Qué impotencia más grande!“, ha continuado diciendo, deseando a sus seguidores que todos estén bien y que la situación no les haya pillado en un ascensor. ”Sería mi peor pesadilla", ha afirmado.

Anna Padilla

La hija de Paz Padilla también ha revelado cómo fue su jornada con el apagón en su cuenta de Instagram, donde acumula 865 mil seguidores. “El apagón me ha pillado en la oficina y, cómo no podía comunicarme con Mario (su pareja), me he venido en coche a casa. He tardado una hora y media en un trayecto de 15 minutos. Acojonada la verdad”, ha manifestado en un story de la mencionada red social.

Anna Padilla tras el apagón (Instagram)

La joven ha mostrado una imagen en la que se ve una nota de su novio, quien le indica que utilice su mochila verde con “lo necesario”. Una propuesta que ha sido la antesala de la “lista de la compra apocalipsis”, donde Anna ha apuntado todo lo necesario para sobrevivir a una situación simular. En el listado se puede leer “pastillas potabilizadoras, radio, linterna, pilas, dinamo, navaja multiusos, mechero, camping gas, botiquín de emergencia y walkies”.

Matías Prats

El presentador de televisión de Antena 3 también ha sufrido las consecuencias del apagón eléctrico masivo. “El tren ha partido sobre las 11:15 horas de la mañana de la Estación de Chamartín, viaje normal en el AVE, y cuando quedaban unos 30 minutos para llegar al destino final que es Valencia, ha comenzado a disminuir la velocidad hasta quedarse parado. El maquinista nos acaba de informar que no llega energía a la catenaria, por lo que no podemos movernos de aquí. Ha quitado también las luces para ahorrar batería“, ha contado al ya citado medio, dejando claro que tuvo que pasar varias horas en el medio de transporte hasta, finalmente, llegar a su destino.