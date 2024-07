Cómo ha cambiado la vida de Helen Lindes en estos 20 años: sacrificios por Rudy Fernández, su faceta como escritora y su debut como cantante

Helen Lindes asiste a los ELLE Style Awards 2024 en el Palacio De Cibeles el 3 de junio de 2024 en Madrid, España. (Foto de Aldara Zarraoa/Getty Images)

Helen Lindes Griffiths, nacida en Girona en 1981, se convirtió en una de las modelos más famosas de la década de los 2000. Hija de padre andaluz y madre británica, a pesar de que nació en Cataluña, fue criada en Lanzarote, una isla con la que mantiene un vínculo muy especial. Con solo 19 años, fue coronada como Miss España, y gracias a su faceta en el mundo de la moda y la televisión, se ganó el cariño del público. Por su belleza y elegancia, se convirtió en imagen de importantes marcas y llegó a desfilar en en las pasarelas más prestigiosas a nivel nacional e internacional.

Pero más allá de su faceta como modelo, con la que realizó editoriales para revistas como Vogue, Elle, Marie Claire o Telva, Lindes dio el salto al mundo de la interpretación participando en las series Al salir de clase y Los Serrano. En 2010 participó como concursante en el programa ¡Más que baile! y tras salir como expulsada, comenzó su desaparición de las pasarelas. Sin embargo, uno de sus trabajos más destacados ocurrió ese mismo año, cuando protagonizó junto a George Clooney un anuncio de Nesspresso.

Un año después, se hacía pública su relación con el jugador de baloncesto Rudy Fernández; y en 2015, la pareja contrajo matrimonio en La Fortaleza, un castillo del siglo XVII en Punta Avançada, Mallorca. Desde entonces, la modelo mantiene un perfil bajo y ha dedicado su vida a las redes sociales.

Rudy Fernández #05 de España besando a su esposa Helen Lindes durante su homenaje por ser el último partido con la camiseta española en España tras el partido amistoso entre España y Puerto Rico de preparación para los Juegos Olímpicos de París en el WiZink Center el 23 de julio de 2024 en Madrid. España. (Foto de Borja B. Hojas/Getty Images)

Pero no ha dejado reinventarse en este tiempo, y además de los desfiles, también es capaz de montar a caballo, cocinar, escribir y cantar. La catalana publicaba en 2021 el libro El caballo valiente, una obra de seis relatos infantiles con los que se adentraba en el mundo editorial. Este, era mucho más especial para la modelo de lo que puede parecer, ya que en él reflejaba parte de la historia de su infancia. Y de hecho, no descarta animarse con un segundo cuento.

“Durante el confinamiento tuve una crisis de creatividad, tuve la necesidad de escribir y cocinar. Soy madre de 2 hijos y cada noche me invento una historia diferente para mis hijos, se me ocurrió escribir cuentos donde los animales enseñen a los niños con una moraleja. En uno de los cuentos la protagonista soy yo, pero en todos hay algo de mí”, indicó durante su visita en El Hormiguero.

Por otro lado, su faceta como cantante fue lo que más sorprendió a sus seguidores, ya que en su visita al programa de Pablo Motos confesó que estaba planteándose abrirse camino en el mundo de la música: “Sí. Ha sido una idea loca que ha tenido mi representante, siempre he sido muy tímida y me ponía barreras, pero ahora me he lanzado y estoy aprendiendo con un profesor”. Y se atrevió a cantar el mítico Wonderwall con el presentador a la guitarra.

Su historia de amor con Rudy Fernández

El jugador de baloncesto disputa sus sextos y últimos Juegos Olímpicos este 2024, y su familia no ha dudado en acompañarlo en la capital francesa para darle el mayor de los apoyos. Junto a sus hijos, Helen Lindes ha publicado varios videos durante los partidos disputados en los juegos. El último de ellos contra Grecia, donde su marido ha sufrido una contusión en la cabeza y ha tenido que ser desalojado del estadio. Pero, ¿cómo comenzó su historia de amor?

A pesar del gran cariño que se tienen actualmente, el mallorquín no fue su primera opción. Y es que, tras salir con el deportista José María Cabrera, la catalana probó suerte de nuevo con el modelo Josías Santana y el broker Diego Pitoulis. Más tarde, se la pudo ver con el modelo Juan García y, finalmente en 2011, encontró a su compañero de vida en Rudy Fernández. La primera vez que las cámaras los captaron juntos ocurrió en la celebración del Ibiza Beach Polo Club. En ese momento, Fernández era una de las estrellas de la NBA gracias a su juego en los Dallas Maverick; y tras comprobar que lo suyo iba para largo, la de Lanzarote no dudó en dejar España atrás y mudarse con él a Denver.

Sin embargo, su sacrificio no duró mucho, ya que el deportista fichó por el Real Madrid de baloncesto, donde ha jugado hasta su retirada, el pasado 10 de junio. “20 minutos de ovación, más de 11 mil almas coreando tu nombre y lágrimas allá donde mirara. Creo que se te va a echar de menos, Rudy Fernández. Anoche pudimos disfrutar del que posiblemente sea el último partido que disputes en el campo del #RealMadrid, y encima fuiste el jugador con mejor valoración, una noche de 10…Te mereces cada aplauso que escuchamos, cada grito de ¡¡Rudy quédate!! Me siento tremendamente orgullosa de ser tu compañera de vida y tus hijos siempre recordarán este momento. Te queremos infinito”, compartió Lindes en redes sociales el día que dijo adiós a la cancha.

La pareja se ha mantenido privada estos años, pero nunca han contenido las muestras de amor en público. En 2015 se casaban en Mallorca y protagonizaban la portada de la revista ¡Hola! con las mejores imágenes del evento, al que acudieron personajes del mundo de la cultura y el deporte, como Pau Gasol, Sergio Llul, Amaia Salamanca y Dani Martínez, entre otros.

A partir de ese momento, comenzaron su vida en común en Madrid y residen actualmente en la lujosa urbanización de La Finca. Allí, dieron la bienvenida a su primer hijo Alan, nacido en diciembre de 2016, y Alma, quien llegó al mundo en mayo de 2019.