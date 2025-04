Jessica Bueno y Jota Peleteiro se ven las caras en ‘¡De viernes!‘: “Eres un manipulador. No uses a mi hijo para limpiar tu imagen”

Jessica Bueno y Jota Peleteiro se enfrentan en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El divorcio de Jota Peleteiro y Jessica Bueno sigue dando mucho de qué hablar. Dos años después su ruptura, los dos han vivido un tenso reencuentro en ¡De Viernes!. Aunque ambos habían acudido en solitario al espacio de Telecinco, lo cierto es que han querido verse las caras para zanjar de una vez por todas este punto de la historia. “Dejar clara su verdad” es la razón por la que la expareja ha concedido esta nueva entrevista.

“Entiendo que puede haber cicatrices después de una ruptura, pero se están poniendo encima de la mesa, en distintos medios, cosas que pueden hacer daño a nuestros hijos. Quiero que esto finalice y que podamos volver a nuestras vidas normales. El tema ‘Jota Peleteiro y divorcio’ se debería hablar de puertas para dentro“, han sido las primeras palabras pronunciadas por el exjugador de fútbol en el formato de Mediaset. No obstante, el hecho de que haya afirmado que la madre de sus hijos ”está obsesionada con destruirme" no ha gustado nada a la modelo sevillana.

El deportista gallego ha ido respondiendo a todas y cada una de las acusaciones que la empresaria afirmó en su paso por ¡De Viernes!, incriminaciones que abarcaban desde infidelidades, reproches por cómo atiende a sus hijos hasta la denuncia por la falta de pagos en la manutención de los mismos. Mientras él daba respuesta a estas cuestiones, se podía ver a la exconcursante de Supervivientes muy atenta a cada detalle e, incluso, negando o contradiciendo su versión de los hechos.

“Se cree sus propias mentiras. Es tan manipulador que sabe desviar la atención de las preguntas para no hacerse responsable de todo lo que está haciendo mal. Lo pongo en manos del juzgado, él va a saber lo que es más beneficioso para nuestros hijos. Tú querías hacerlo entre nosotros para manipularme, como siempre, pero yo quería dejarlo en manos de un juez”, ha sido la respuesta de la exparticipante de Gran Hermano VIP.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Jessica Bueno ha ido más allá y ha lanzado un contundente mensaje a su expareja: “No utilices a mi hijo (Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera) para limpiar tu imagen, no lo voy a permitir más. Por supuesto que quiero que esto acabe, pero se olvida del origen de todo esto. Vine después de estar mucho tiempo callada, aguantando todo, porque todo lo que él cuenta es mentira. Hay unas transferencias que se pueden demostrar y no puedes demostrarlo. No manches mi imagen con mentiras. Un buen padre se hace cargo del bienestar de sus hijos y de que no les falte de nada, como tú prometiste”.

La realidad económica de Jota Peleteiro

Al poner el foco de atención en la pensión alimenticia de su prole, el que fuera jugador del Birmingham City F. C. ha sacado a la luz la delicada situación económica que atraviesa actualmente. De esta manera, ha esclarecido que no vive en Arabia Saudí, donde sí reside su actual esposa, Ajla. “Yo vivo en Bilbao, pero paso mucho tiempo allí“, ha revelado, dejando boquiabierto a los colaboradores del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Jota Peleteiro ha confesado que su realidad “como persona física” es que “no tengo liquidez para afrontar el acuerdo que firmé”. Y es que pese a que el The New York Times estimó que su empresa Groing estaba valorada en 25 millones de euros, lo cierto es que se trata de “una valoración a futuro, pero eso en mi vida ha salido de mi boda y en mi vida ha sido real”. Es por ello que exige a Jessica Bueno rebajar el pago mensual de la pensión de sus hijos.

El acuerdo actual que tiene la expareja incluye no solo la pensión alimenticia, sino también el pago de los colegios, de una asistente del hogar y varios gastos de la familia. En total, según el exfutbolista, los gastos ascenderían a 15.000 euros, un dato que los colaboradores del espacio han negado. “En ningún momento pone esa cantidad. Y algunos pagos son solo durante un año o dos”, han sostenido.

“Solo se pedía que cumpliera el pago de los tres meses pendientes, 6.000 euros. Para que yo pudiera confiar en él al pagar lo que tiene pendiente. En ese acuerdo yo le quitaba todo, la denuncia penal y para poder confiar que podría cumplir cada mes, pero no lo hizo”, ha aclarado la modelo, sobre un borrador de acuerdo que no se terminó de firmar.