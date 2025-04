La cantante María Isabel asegura que ya sabía que el gran apagón iba a ocurrir: “Hace un mes y medio compré un kit de supervivencia para 72 horas”

María Isabel en una imagen compartida en redes sociales

Este lunes millones de españoles y portugueses colapsaron al ver como la vida, como la conocemos, desaparecía a partir de las 12:30 del mediodía. La red eléctrica cayó a 0 y la cobertura fue inexistente para la gran mayoría del país. Unos hechos que pillaron por sorpresa y totalmente desprevenidos a prácticamente todo el mundo; sin embargo, hay algunas personas que no solo estaban preparadas para lo que pudiese ocurrir, sino que habían sido alertadas de ello.

Esto mismo es lo que asegura la cantante María Isabel, quien a través de su cuenta en redes sociales ha afirmado que ya conocía el gran apagón que iba a suceder. A pesar de que hace unas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó sobre la necesidad de contar con un kit de emergencia en el hogar, la mayoría de los españoles hicieron caso omiso al comunicado. Sin embargo, la cantante de Antes muerta que sencilla, comenzó a principios de abril a prepararlo.

La de Ayamonte asegura que vio en redes sociales vídeos que alertaban sobre el apagón que ocurrió este lunes; y, por ello, no dudó en hacerse con todo lo necesario por lo que pudiese pasar: "Hace un mes y medio compré un kit de supervivencia para 72 horas: radio, comida, camping gas, baterías móviles y un kit con todo... mantas térmicas, etc. Veía vídeos que decían que en abril habría un apagón… Yo hice caso... porque se me metió el miedo en el cuerpo. ¡Era lo que pretendían! El 9 de abril le escribí a mi psicóloga. No pude dormir esa noche, pensando en esto que iba a pasar… Nadie me creía, todos se reían del pedido que había hecho“.

“No estoy tranquila”

“Hasta que llegó el 28 de abril… Harta de ver vídeos donde lo decían desde hacía un mes y medio… Los mensajes con mi madre en Instagram son todos vídeos que le enviaba contando esta teoría. Y ayer el mundo fue un caos...Y me cogió prevenida, aun así tuvimos algún que otro contratiempo”, explica la onubense.

La artista se une a quienes piensa que las autoridades “saben más de lo que cuentan”, aunque realmente es un suceso que se venía alertando desde hace varias semanas y se contemplaba la posibilidad dentro de la Comunidad Europea. No obstante, la cantante está “con la mosca detrás de la oreja” e indica que, aunque todo ha vuelto a la normalidad en cuestión de horas, “no estoy tranquila”. “Esperemos que no pase algo mayor y se haya quedado en un apagón…”, admite.

Actualmente, todavía no se conocen las causas que provocaron el apagón y Red Eléctrica descarta, en principio, “un incidente de ciberseguridad en las instalaciones y el centro de control”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado que todo se debió a la desaparición de 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”. Sin embargo, el motivo del corte de suministro todavía está siendo investigando y, mientras, Sánchez niega la última teoría surgida en redes sociales que vincula la caída energética con la falta de nucleares: “mienten o demuestran su ignorancia”.