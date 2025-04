Sánchez exigirá responsabilidades a los operadores privados de electricidad para no sufrir otro apagón: “Estamos analizando esos 5 segundos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.(REMITIDA / HANDOUT por YRM)

El presidente del Gobierno ha comparecido este martes por tercera vez desde que se produjo el apagón que dejó sin luz a toda España. Pedro Sánchez ha asegurado que se exigirán responsabilidades a los “operadores privados” de electricidad para saber qué es lo que ha fallado y ha explicado la extraordinaria complejidad del sistema eléctrico: “Vamos a averiguar qué pasó en esos 5 segundos”.

“Esperamos recibir los resultados preliminares de Red Eléctrica en los próximos días”, ha dicho Sánchez. “El Gobierno va a llegar hasta el fondo en este asunto y se van a tomar las medidas necesarias. Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados”. Y es que, “lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar”, ha señalado.

Red Eléctrica, por su parte, ha descartado que, con los análisis realizados hasta el momento, se encuentre “un incidente de ciberseguridad” en las instalaciones del operador del sistema tras el apagón sufrido este lunes por el sistema eléctrico peninsular, que dejó sin electricidad durante la mayor parte del día a gran parte de España.

Sin embargo, Sánchez ha insistido una y otra vez en que se barajan todas las hipótesis y no se descarta ninguna. “Vamos a ser prudentes. No vamos a descartar ninguna”, ha agregado. El presidente ha añadido que el Centro Criptológico Nacional está estudiando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y los registros “para no descartar ninguna hipótesis”. “La responsabilidad del Gobierno es hacer un análisis independiente”, ha ahondado.

En el marco de esa búsqueda de razones, Sánchez ha anunciado la creación de una comisión de investigación, liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Para allanar el terreno, el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar a la Comisión Europea un informe independiente desde Bruselas para tener una “fotografía mucho más certera y verosímil” de lo que ha ocurrido.

Noticia en ampliación...