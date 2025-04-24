La planta que nunca debes poner al lado del ordenador

Plantas cerca del ordenador (Adobe Stock)

Guardar

Las plantas tienen el poder de transformar cualquier ambiente, convirtiendo un espacio común en un verdadero hogar. Al decorarlo con sus colores y texturas, aportan vida y frescura, creando un ambiente acogedor y personal. Cada rincón se ve mejorado, desde el salón hasta la cocina, proporcionando un toque de naturaleza que invita a la calma. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones antes de decorar con ellas. Algunas plantas requieren condiciones específicas de luz, temperatura o humedad, por lo que no todas son adecuadas para cualquier lugar.

Por ejemplo, las plantas que necesitan mucha luz directa no deben colocarse en rincones oscuros, mientras que las que prefieren sombra pueden marchitarse si se exponen al sol. Además, algunas plantas pueden ser tóxicas para mascotas o suponer un peligro si se ponen en ciertas zonas.

En este sentido, no todas las plantas son adecuadas para estar cerca de equipos electrónicos, como los ordenadores. En particular, el cactus, con su apariencia única y su resistencia, puede no ser la mejor opción cuando se coloca junto a tu ordenador.

Plantas cerca del ordenador (Adobe Stock)

¿Por qué el cactus no es ideal cerca del ordenador?

Aunque el cactus es una planta popular por su bajo mantenimiento y su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles, tiene algunas características que lo hacen poco recomendable para tener cerca de un ordenador. La principal razón está relacionada con sus espinas. Si bien muchas personas consideran que las espinas de los cactus son su principal atractivo, estas pueden acumular polvo con facilidad, creando un ambiente propenso a la suciedad.

El polvo acumulado en las espinas del cactus puede transferirse a tu equipo, afectando a la ventilación de tu ordenador. Si el polvo entra en las ranuras de ventilación del dispositivo, podría obstruir el flujo de aire necesario para mantener la temperatura adecuada del sistema. Esto podría resultar en un sobrecalentamiento de los componentes internos del ordenador, lo que podría reducir su rendimiento y, en el peor de los casos, dañar el equipo de forma permanente.

Además, aunque no es frecuente, algunas especies de cactus pueden liberar pequeñas partículas o residuos que se acumulan en el espacio cercano a ellos. Estas partículas pueden ser dañinas para los componentes del ordenador, y en el largo plazo, podrían contribuir a la disminución de la vida útil del dispositivo.

Algunas alternativas para poner en tu escritorio

Si amas las plantas y quieres mantener un ambiente natural en tu espacio de trabajo, existen alternativas más seguras y adecuadas que no pondrán en riesgo la funcionalidad de tu ordenador. Aquí te mencionamos algunas de ellas:

Suculentas sin espinas: Las suculentas son plantas resistentes y de bajo mantenimiento, al igual que los cactus, pero a diferencia de estos, no tienen espinas que puedan acumular polvo. Plantas como el aloe vera o el sedum son ideales para el escritorio y aportan un toque de frescura sin riesgos. Potus: Esta planta de interior es conocida por su capacidad de purificar el aire y por su facilidad de cuidado. El potus no tiene espinas ni hojas que puedan acumular suciedad, por lo que es una excelente opción para mantener cerca del ordenador sin comprometer su funcionamiento. Sansevieria: También conocida como lengua de suegra, esta planta es muy resistente y purifica el aire. Además, no requiere demasiados cuidados y su forma vertical la hace adecuada para espacios pequeños, como escritorios. Planta araña (Chlorophytum comosum): Otra opción perfecta para el escritorio es la planta araña, que no solo es estéticamente agradable, sino que también ayuda a limpiar el aire. No tiene : Otra opción perfecta para el escritorio es la planta araña, que no solo es estéticamente agradable, sino que también ayuda a limpiar el aire. No tiene espinas y es fácil de cuidar.