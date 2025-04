Las cinco mejores plantas con flores para tener en casa

Plantas con flores (Adobe Stock)

Construir un hogar es hacerlo a tu imagen y semejanza: es crear recuerdos en él, decorarlo según tus gustos y hacer de cada rincón el reflejo de tu propia esencia. Con ello, el objetivo es uno: sentirse en casa.

Y, para ello, son muchos los que recurren a las plantas. Las plantas con flores son una excelente opción para decorar el hogar, aportando color y frescura a cualquier espacio. Además de embellecer el ambiente, contribuyen a mejorar la calidad del aire y crean una atmósfera relajante. Así, son perfectas para personalizar interiores y dar vida a cualquier habitación. Por ello, a continuación te contamos cuáles son las cinco mejores opciones para poner en casa.

Plantas con flores (Adobe Stock)

Cinco plantas con flores para tener en casa

Tener plantas con flores en casa no solo embellece el entorno, sino que también puede aportar beneficios como la mejora de la calidad del aire y el bienestar emocional. Existen diversas opciones ideales para interiores, y algunas destacan no solo por la facilidad del cuidado, sino también por la belleza de sus flores.

En este sentido, la hortensia es una de las opciones más populares, gracias a su vibrante color y su capacidad para adaptarse a ambientes luminosos pero no excesivamente soleados. Sus flores pueden variar en tonos, como rosa, azul o blanco, dependiendo de la acidez del suelo. La begonia, por otro lado, se caracteriza por sus flores coloridas y su capacidad para prosperar en interiores con luz indirecta. Este arbusto compacto no necesita mucho riego, lo que la convierte en una compra ideal para quienes buscan una planta que no necesite cuidados constantes.

Otra opción muy demandada es la violeta africana, que es pequeña, pero ofrece flores delicadas en tonos morados, azules o blancos. Esta planta florece todo el año si se le proporciona la cantidad adecuada de luz y un riego constante, aunque sin excesos. Para aquellos con espacio limitado, la orquídea es una opción elegante y sofisticada. Con su floración exótica, esta planta puede durar varios meses en flor si se mantiene en un lugar cálido y se riega correctamente.

Finalmente, la anémona es otra planta que se adapta bien a interiores, ofreciendo flores coloridas que van desde el blanco hasta el rojo intenso. Requiere de un ambiente fresco y de buena circulación de aire, lo que la hace adecuada para lugares con temperaturas moderadas.

Qué tienes que tener en cuenta a la hora de regar tu planta

A la hora de regar tus plantas, es esencial conocer las necesidades específicas de cada especie. Algunas plantas prefieren suelos secos entre riegos, mientras que otras requieren un ambiente más húmedo. Es importante no regar en exceso, ya que el encharcamiento puede dañar las raíces y generar hongos. Un buen consejo es verificar la humedad del sustrato introduciendo un dedo en la tierra; si está seca, es momento de regar. También es recomendable hacerlo por la mañana para evitar que el agua se quede estancada durante la noche. Además, usa agua a temperatura ambiente y asegúrate de que las macetas tengan un buen drenaje para evitar acumulaciones de agua.