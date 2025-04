Cuánto cuesta renovar el carnet de conducir: pasos, precios, y lo que convienes saber

Imagen de archivo de un carnet de conducir en España. (Dirección General de Tráfico)

El periodo de vigencia de los permisos de motocicleta, coche y moto (AM, A1, A2, A, B) es de 10 años hasta los 65 años de edad; y a partir de entonces, la renovación se realiza cada 5 años. Es un trámite obligatorio para cualquiera que quiera seguir al volante. El procedimiento no es especialmente complicado, pero conlleva el pago de varias tasas que conviene repasar, sobre todo porque no todo el mundo pagará lo mismo, ya que los precios varían significativamente dependiendo de la edad y del estado de salud de los solicitantes. En cualquier caso: tener claro qué hay que pagar, a quién y en qué casos, puede ahorrar tiempo y algún que otro disgusto. Más aún si se tiene en cuenta que circular con el permiso caducado no solo puede acarrear multas, sino también problemas con las aseguradoras en caso de accidente.

Las tasas por la renovación del carnet de conducir

Lo que sí es común para todos es el reconocimiento médico y psicotécnico: es obligatorio y se realiza únicamente en centros autorizados. Aunque el precio puede variar significativamente, en general suele oscilar entre los 20 y los 60 euros. Muchos de estos centros se encargan también de gestionar el resto de la renovación, lo que facilita mucho las cosas. Si no es así, es necesario presentar el certificado médico y el justificante de pago de la tasa en la DGT, bien en una oficina de Tráfico o por internet, aunque para hacer el trámite online se necesita certificado digital, DNI electrónico o estar registrado en el sistema Cl@ve.

Foto archivo. Carnet de conducir España. EFE/OLGA LABRADOR

En cuanto a la renovación en sí: la tarifa general que cobra la Dirección General de Tráfico (DGT) por renovar el permiso de conducir - conocida como tasa 4.3 - es de 24,58 euros. Pero no todo el mundo pagará la tasa general: por ejemplo, en casos en los que, por motivos médicos, el carnet solo se pueda renovar por un periodo inferior al habitual, el precio será menor. Si el permiso se renueva hasta por cuatro años, será de 19,67 euros; si es hasta tres años, será de 14,75 euros; hasta dos años, de 9,83 euros; y hasta un año, de 4,92 euros. Por otro lado, los conductores mayores de 70 años no tienen que pagar ninguna tasa por la renovación en si. Ahora bien, el coste del examen médico sí correrá de su cuenta.

Una vez presentado todo el papeleo, se entrega un permiso provisional que permite conducir legalmente durante el tiempo que tarda en llegar el carnet definitivo, lo que suele ocurrir en unas seis semanas, aproximadamente. También hay que tener en cuenta otros casos que pueden requerir la renovación del documento: por ejemplo, si el carnet se ha perdido, ha sido robado o está deteriorado, se puede pedir un duplicado. En este caso, la tasa es distinta: se trata de la tasa 4.4, con un coste de 20,81 euros. La única excepción es cuando el cambio se debe a una modificación de datos personales, como el nombre o la dirección; en ese caso, el trámite es gratuito. Un punto clave: si el carnet está sin puntos, no se puede renovar. Primero habrá que hacer un curso de recuperación en un centro autorizado, y solo después se podrá iniciar el proceso de renovación.