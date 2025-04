Este es el mejor pan para torrijas que podemos comprar en el supermercado esta Semana Santa, según la OCU

Torrijas tradicionales de Semana Santa (Adobe Stock)

Hay tantas recetas de torrijas como familias en España. Si bien este postre tradicional de Semana Santa tiene un paso a paso de lo más sencillo, lo cierto es que, para conseguir un resultado perfecto, de esos que te recuerdan a la casa de tu abuela, debemos prestar atención a los detalles.

Sea quien sea el encargado de prepararlas, todos coinciden en una verdad casi absoluta: elegir el pan adecuado es fundamental. Especialmente, si buscamos conseguir unas torrijas con la textura perfecta: tiernas por dentro, pero lo suficientemente firmes para soportar el proceso de fritura sin romperse. Muchos creen que cualquier pan sirve para hacer este postre, pero según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no todos los tipos ofrecen los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es el mejor pan para hacer torrijas?

Los expertos de la OCU han llevado a cabo un análisis sobre 10 panes especiales de torrija, todos ellos a la venta en supermercados españoles, extrayendo conclusiones que nos permiten saber cuál es la mejor opción. Todos los panes analizados por la OCU comparten las tres funciones básicas que una barra de este tipo debe tener: la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la posterior fritura. Estas características se obtienen de combinar una harina de fuerza con una miga de alveolado más pequeño y uniforme, algo común a todas las opciones. Además, su precio no es mucho mayor que el de una barra de pan, algo que la OCU valora positivamente.

No obstante, hay otras dos claves que, en cambio, no comparten todos los panes examinados; un etiquetado lo suficientemente claro ni un número mínimo de aditivos. “El empleo de ciertos aditivos no es malo, algunos conservantes y antioxidantes ayudan a prolongar la vida útil del alimento”, explican desde la Organización. Sin embargo, cinco de estos panes emplean además aditivos innecesarios, hasta siete en algún producto, algunos incluso no recomendables por afectar al organismo o estar asociados a reacciones no deseables, como es el caso de los E211, E471, E472e, E481i y E1414. Junto a estos aditivos, OCU advierte también la presencia de azúcar invertido, dextrosa, maltodextrina o almidón, ingredientes totalmente ajenos a la receta tradicional.

Los mejores panes para torrija, los de Carrefour y Mercadona

Entre los panes con menos aditivos, menos procesados y con una mejor valoración en la prueba de cocinado y degustación que ha realizado un grupo de expertos pasteleros, destacan dos productos, seleccionados por la OCU como la mejor de las opciones en esta categoría.

Por un lado, la Organización ha señalado positivamente el Pan especial torrijas de Hacendado. Su precio es de 1,13 €/500 g (2,26 €/kg) y cuenta con varios puntos a favor. Su receta carece de aromas artificiales y añade piel de limón y canela, ingredientes propios de este postre. Además, es el único producto que incorpora un paso a paso para ejecutar la receta. En la prueba de cocinado, la torrija se comportó muy bien, manteniendo la forma sin desmoronarse; en cata se revela como un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela. En contra, la OCU señala que incorpora varios conservantes y antioxidantes, aunque no son de los peores.

La otra recomendación de la OCU es el Pan de torrijas de Carrefour, con un precio de 1,99 €/350 g (5,69 €/kg). A favor, la Organización señala que se trata del producto que mejor valoración ha obtenido en la prueba de cocinado y degustación, empezando por la facilidad de empapado en la leche, siguiendo por la conservación de la estructura durante la fritura y terminando con un aspecto jugoso y un agradable sabor a cítrico. En contra, señalan que recurre a aromas de cítrico, además de algún otro aditivo.