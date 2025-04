Qué hacer si no encuentras el pasaporte y vas a coger un avión

Foto de archivo del pasaporte español. (RTVE.es)

Tienes los vuelos comprados desde hace meses, la reserva de los hoteles ya registrada y las maletas casi listas. Todo está preparado para que el viaje sea perfecto. Sin embargo, en la última revisión, te das cuenta de que falta algo esencial: el pasaporte.

En ese momento, el pánico comienza a apoderarse de ti. Aunque la situación parece desesperada, es crucial mantener la calma. Existen varias opciones disponibles que podrían permitirte viajar sin el pasaporte habitual o con una alternativa temporal, siempre y cuando actúes rápidamente y sigas los pasos adecuados.

Imagen de archivo de un pasaporte de España. (@Darkwebhaber en X)

Qué pasa si no encuentras el pasaporte y tienes un viaje

Más allá de volver a dar tus propios pasos para tratar de encontrar el pasaporte, deberás tener en cuenta que hay otros documentos con los que puedes viajar. En este sentido, si se quiere viajar dentro del propio país, basta con llevar encima otro documento oficial con foto que certifique la identidad del pasajero.

Entre estos se incluyen el pasaporte, el DNI o carta de identidad emitida por un estado de la Unión Europea, el permiso de residencia válido con foto y el permiso de conducir con foto. Con cualquiera de estos documentos, los viajeros podrán desplazarse por su país hasta que obtengan un nuevo pasaporte.

No obstante, en situaciones en las que se necesite cruzar una frontera internacional o cuando no se dispone de alguno de los documentos mencionados, será necesario obtener un documento de viaje provisional. Estos incluyen un pasaporte provisional o un salvoconducto, los cuales son documentos temporales que permiten el viaje en circunstancias excepcionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos documentos no sustituyen las visas requeridas para viajar a ciertos países y no son biométricos. Además, su validez es limitada, por lo que no permiten el acceso a muchos países y caducan en un plazo determinado.

Salvoconducto y pasaporte provisional: qué son y cómo solicitarlos

El salvoconducto y el pasaporte provisional son documentos temporales que permiten viajar a España en situaciones excepcionales, cuando no se dispone del pasaporte ordinario.

El salvoconducto es un documento personal e intransferible que se solicita en las Oficinas Consulares españolas. Este se expide de manera gratuita y, si se presentan los documentos necesarios, se puede obtener el mismo día. El salvoconducto se concede en casos de emergencia y no sustituye al pasaporte ordinario, por lo que su validez es limitada a circunstancias específicas, como la necesidad urgente de viajar a España. Además, es importante destacar que tanto los menores de edad como las personas incapacitadas deben acudir acompañados de sus progenitores o tutores al solicitarlo.

Por otro lado, el pasaporte provisional se emite en situaciones de urgencia a ciudadanos españoles que demuestren la necesidad urgente de su obtención. Al igual que el salvoconducto, este documento se solicita en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas. La principal diferencia radica en que el pasaporte provisional tiene una validez más amplia y sustituye temporalmente al pasaporte ordinario mientras se tramita uno nuevo.

Ambos documentos deben solicitarse presentando la documentación pertinente, sin necesidad de cita previa, siempre que se justifique adecuadamente la urgencia del viaje.