Muere Carlos Jesús, el iluminado de Raticulín y mítico vidente de ‘Al Ataque’, a los 80 años

Carlos Jesús, el mítico vidente de Raticulín, a los 80 años (Atresmedia)

Son muchos los personajes que forman parte de la historia televisiva de España. Uno de ellos es Carlos Cabello Rey, conocido popularmente como Carlos Jesús. Su nombre gozó de una gran fama en la década de los 90 en nuestro país gracias a su participación en el programa Al ataque, presentado y dirigido por Alfonso Arús, y Crónicas Marcianas.

El mítico vidente de Raticulín fue uno de los rostros más populares entre 1992 y 1993. Y es que la entrevista que le hizo entonces Javier Cárdenas en Al ataque le llevó directamente al estrellato, pues allí confesó que tras un viaje intergaláctico le fueron concedidas prodigiosas facultades.

Su fama y popularidad era tal que, incluso, llegó a instalar en un garaje de Sevilla una capilla a la que acudían centenares de personas para recibir sus poderes curativos. Hoy, su nombre vuelve a resonar con fuerza tras conocerse que ha muerto a los 80 años. Ha sido el programa Y ahora Sonsoles quien ha sacado a la luz la amarga noticia.

Carlos Jesús, el vidente de 'Al Ataque' (YouTube)

De acuerdo con la información revelada por el espacio presentado por Sonsoles Ónega, el de Sevilla falleció el pasado 27 de enero a los 80 años en la localidad de Dos Hermanas, ubicada en la provincia de Andalucía. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando la noticia de su pérdida ha visto la luz.

“Yo me enteré de la muerte hace díez días. No se ha enterado nadie porque no le interesaba. Estaba tan triste por la historia que le hizo famoso, que perturbó su día a día”, ha detallado Jesús Chavero, un amigo de Carlos Jesús. “Se refugió en su casa con su fe y no quiso saber nada. Pudo haber hecho mucho dinero en los platós y en la televisión, pero no llevó nada bien la fama”, ha continuado diciendo el entrevistado en el formato de Antena 3.

El iluminado de Raticulín

La primera vez que el nombre de Carlos Jesús saltó a los medios de comunicación fue gracias a una noticia publicada en la prensa por ser uno de los curanderos de El Rocío. Sin saberlo, aquella incursión en los medios le llevaría a la fama. Y es que los responsables de Al ataque confiaron en él para que Javier Cárdenas le entrevistase en el programa presentado por Alfonso Arús en los 90.

Carlos Jesús, el iluminado de Raticulín (Atresmedia)

Durante la charla, el vidente sacó a la luz historias surrealistas, como es el hecho de haber nacido en un planeta llamado Raticulín, haber muerto dos veces por descargas eléctricas o el haber visto a Jesucristo resucitado en una churrería y que le encomendara una importante misión. Además, tras su supuesto viaje intergaláctico a Raticulín, Carlos Jesús llegó a asegurar que se le habían concedido facultades prodigiosas, como el poder de contactar con los extraterrestres o sus supuestos poderes curativos.

También fue invitado a Crónicas Marcianas de Xavier Sardà, en el que su figura fue objeto tanto de burla como de fascinación. Carlos Jesús aseguraba poseer la capacidad de "meterse en el cuerpo" de una persona y recorrer su organismo para curarla. En la capilla que instaló en Sevilla, una mujer llegó a asegurar que expulsó un tumor de ovarios por la boca tras ser tratada por el vidente. Sus métodos de curandero se fueron extendiendo por todo el territorio hasta convertirse en uno de los rostros más peculiares y extravagantes de la pequeña pantalla.