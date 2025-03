Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno, da el salto a la televisión: las sonadas polémicas de las que hablará

Jota Peleteiro, en una fotografía de redes sociales (Instagram/@kingjota23)

El rostro de Jota Peleteiro vuelve a situarse en el centro de los focos tras conocerse que acudirá como invitado a ¡De Viernes! la noche de este viernes, 28 de marzo. La vida del que fuera jugador de fútbol ha sido el protagonista de sonadas polémicas, ya sea por su historia de amor con Jessica Bueno o por su sorprendente conversión al islam.

La relación que el empresario gallego mantuvo con la modelo sevillana fue una de las más seguidas por la prensa rosa. Tras conocerse gracias a las redes sociales, los dos se dieron el ‘sí, quiero’ en 2015, un enlace íntimo y familiar celebrado en la finca La Concepción. Tan solo un año después de su boda, formaron una familia con la llegada de sus dos hijos en común, Alejandro y Jota Jr. Para entonces, la exMiss Sevilla ya tenía un hijo, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera.

Uno de los detalles que más llamó la atención de su matrimonio con la que fuera concursante de GH VIP fue la demostración de amor que el deportista le hizo al tatuarse en el pecho su rostro en el año 2019. Ella hizo lo mismo, aunque fue más discreta, pues se tatuó el nombre del exfutbolista en su mano izquierda. Sin embargo, estas dos estampas ya forman parte del pasado.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno en una imagen de archivo (Europa Press)

Después de diez años de relación, seis de ellos como casados, la entonces pareja decidió continuar sus caminos por separado. “Tras un período de reflexión y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malentendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa“, afirmó Jota Peleteiro en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

Su ruptura desató un huracán entre ambos debido a sus diferentes insinuaciones mutuas de infidelidad, críticas y, como no, el hecho de borrarse sus tatuajes. Entonces, Jota tomó la decisión de hacerse un nuevo diseño que tapase por completo el rostro de su exmujer. Para ello, optó por tatuarse un gorila. Por su parte, Jessica Bueno no tuvo prisa en deshacerse del nombre de su pareja, pues no ha sido hasta ahora cuando ha tomado la decisión de borrar la tinta de su piel.

Convertido a una nueva religión

Tras su ruptura con la modelo, la vida de Jota dio un giro de 180 grados al dejar retirarse del fútbol y convertirse al islam. Maravillado por las costumbres y tradiciones de esta religión, el exfutbolista ha abrazado esta creencia como suya propia.

Jota Peleteiro, en una fotografía de su perfil de Instagram. (@kingjota23)

Su amigo Faisal Buresli, al que conoció hace 11 años en Estados Unidos, fue quien le enseñó al gallego la religión musulmana. "Me siento muy feliz y poderoso. Estoy en el mejor momento de mi vida“, fueron las primeras palabras de Peleteiro tras la conversión. Completamente adaptado a las costumbres de esta religión, el exfutbolista anunció que se siente orgulloso de haberse convertido al islam.

Actualmente, se encuentra felizmente casado con Ajla Etemovic, una supermodelo de raíces serbias con quien ha formado una familia con la llegada de su hijo en común, Mansour-Malik, que tiene un significado muy especial para él. Por un lado, Mansour significa “vencedor, el que sale victorioso. Defendido o ayudado por Alá”, y por otro, Malik hace referencia a “gobernante, maestro o rey”. Un nombre con el que Peleteiro deja claro su compromiso con su nueva religión.

Ahora, Jota Peleteiro da el salto a la televisión y acude como invitado a ¡De Viernes!, donde seguramente profundizara en su dinamitada relación con Jessica Bueno y en su nueva vida tras convertirse al islam.