La caída de Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno: de ‘tener’ 700 millones a hacer frente a varias deudas y embargos

Jota Peleteiro, en una imagen de redes sociales (Instagram)

Jota Peleteiro dejó a todos boquiabiertos cuando salió a la luz que había concedido una entrevista en ¡De Viernes!, donde habló largo y tendido de su ruptura con Jessica Bueno, de quien se separó hace dos años. Y es que el hecho de que rompiese su silencio en un espacio de televisión no es algo a lo que él esté acostumbrado. Aquella incursión en la pequeña pantalla desató los rumores que ponían el foco de atención en su economía, pues para nadie es un secreto que recibió una considerable cantidad de dinero por su paso por el formato de Mediaset.

Y parece ser que las especulaciones no estaban mal fundamentadas, pues este miércoles, 2 de abril, Lecturas ha sacado a la luz que no queda ni rastro del patrimonio del gallego. De acuerdo con la información manejada por la publicación, Jota Peleteiro “tiene embargos e hipotecas que lastran sus propiedades”. Tras colgar las botas en el mundo del fútbol en 2022, la expareja de la modelo tomó la decisión de centrarse en su faceta empresarial y, de hecho, cuenta con varias empresas que le generaban importantes cantidades de dinero.

Entre ellas, se encuentra Groinn, una empresa que ayuda a los trabajadores a monitorear sus cultivos gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y que optimiza la fertilización de la tierra. Según The New York Times, dicha sociedad tendría un valor de 725 millones de euros en 2025. Además de este negocio, figura como administrador de 194 Management SL., King Jota Galicia SL., Rammalloc Sports SL. y Ramalloc Innovation Corporation SL. Sin embargo, actualmente, no hay “ni rastro de los millones que presuntamente facturan sus empresas, pues ninguna de las sociedades en las que tiene cargos ha presentado cuentas”.

Jota Peleteiro, en una fotografía de redes sociales (Instagram/@kingjota23)

“Embargos por un valor de más de 100.000 euros”

Jota lleva años intentando vender la mansión en la que vivió con Jessica Bueno en Mungia, región de Vizcaya. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito. Tanto es así que, al principio, pedía una cantidad de casi 3 millones de euros por el inmueble. Sin embargo, la escasez de ofertas le pusieron en la tesitura de rebajar el precio a dos millones.

Fue en el año 2021 cuando el exfutbolista adquirió la vivienda con una hipoteca de más de 1,3 millones de euros a pagar en 15 años. Casado en separación de bienes, es dueño de la totalidad de la propiedad, que está tasada para subasta en algo más de 1,7 millones de euros. “Según la documentación a la que hemos tenido acceso, sobre esta finca pesan embargos por el valor de más de 100.000 euros”, ha detallado la revista del corazón. “Uno en favor de la Diputación Foral de Biskaia, inscrita en septiembre de 2024 por una deuda de más de 200.000 euros y otro de más de 83.000 euros por una reclamación de un despacho de abogados gallego que pesa sobre el inmueble desde octubre del año 2024″.

Jota Peleteiro, en la mansión en venta en Mungía (Instagram/ @kingjota23)

No obstante, esta no es la única propiedad embargada, pues gracias a una herencia, Jota Peleteiro es titular de un tercio de una propiedad ubicada en la localidad de Pobra do Caramiña. “Sobre su parte pesan deudas que le reclama la Tesorería General de la Seguridad Social, más alguna pendiente de despacho fechada en febrero de 2025. Impagos que suman más de 7.000 euros y que pesan sobre este patrimonio familiar”.

A ello se suma la vivienda unifamiliar de más de 700 metros cuadrados que construyó en 2018 con un aval bancario de 580.000 euros que terminará de pagar en 2043 si termina el plazo. Además, también tiene otra fina rústica de 7.000 metros cuadrados en Mungia, otra de 2.552 metros cuadrados y un apartamento en Marbella que compró en 2013. De esta manera, el patrimonio de Jota Peleteiro está “agravado por hipotecas y deudas bancarias”.