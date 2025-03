Jota Peleteiro habla por primera vez de su ruptura con Jessica Bueno: “Ha sido un auténtico calvario”

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en un montaje con imágenes de sus redes sociales (Instagram)

Dos años y medio después de su mediática separación con Jessica Bueno, Jota Peleteiro ha decidido romper su silencio y dar su versión de los hechos en una entrevista para ¡De Viernes! Aunque tras su ruptura, los dos se hicieron varias acusaciones públicas, lo cierto es que, hasta ahora, el deportista había optado por mantenerse al margen. Sin embargo, el paso de la modelo sevillana por el programa de Telecinco provocó que este se pronunciase al respecto.

Lo primero que ha dejado claro el que fuera jugador de fútbol ha sido el motivo que le ha llevado a hablar de este tema ahora, cuando está plenamente centrado en su nueva vida y en su matrimonio con la supermodelo de raíces serbias, Ajla Etemovic, con quien tiene un hijo en común. “Han sido un par de años muy duros. Han sido un auténtico calvario. Nunca he querido entrar al juego porque creo que no es favorable para los hijos, pero ha llegado un momento de tantas mentiras sobre mi persona como padre y como Jota Peleteiro”, ha afirmado en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Acto seguido, el gallego se ha defendido de las acusaciones de la andaluza, quien aseguró que tuvo que apartarse del mundo del modelaje para dedicarse al cuidado de su familia. “Yo no le he hecho que no podía trabajar. Soy el primero al que le encantaría pasar 24 horas al día con mis hijos, pero no quiero que mi mujer en casa 24 horas al día con mis hijos. Si quiere trabajar porque le hace feliz, que trabaje”, ha afirmado, sobre este asunto.

Jota Peleteiro acude de invitado a '¡De Viernes!' para hablar de su ruptura con Jessica Bueno (Mediaset)

Después, ha centrado el foco de atención en el hecho de que la modelo afirmó que le aconsejaba “no malgastar el dinero”. “Creo que hemos sido unos privilegiados como familia, ella era la primera que quería lo más de lo más. Íbamos a un hotel y tenía que ir a la mejor suite”, ha detallado el entrevistado, trayendo al presente que “durante años, he pagado sueldos a la familia de Jessica Bueno”. “Creo que la gente se olvida muy pronto, eso me ha dolido”.

Su mediática ruptura

Después de diez años de relación, seis de ellos como casados, Jessica y Jota decidieron continuar sus caminos por separado. El exfutbolista ha explicado que el motivo detrás de esta decisión se debía a que se sentía en un callejón sin salida. “Hay cosas que no me gustaban, me sentía acorralado. Por eso decido romper. Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo. De hecho, es algo que trabajaba con la psicóloga”, ha admitido en el programa de Mediaset.

“El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre ‘si te separas de mí, no vas a ver a Fran en tu vida’. La relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos y ese fue uno de los puntos", ha continuado explicando, haciendo referencia al primer hijo de Jessica Bueno, cuyo padre es Kiko Rivera.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en una imagen de archivo (Europa Press)

Jota Peleteiro también se ha sincerado y ha desvelado que lo ha pasado muy mal durante su proceso de separación. “He estado en tratamiento. No está siendo justa conmigo y creo que se está pasando de la raya. Por dentro he estado y estoy destrozado, necesitaba sacar el daño que llevo dentro mi cuerpo. Para mí, estos dos últimos años han sido un auténtico calvario“.

Otro de los temas que ha tratado ha sido del sustento económico que ha brindado a sus hijos en todo este tiempo. "Yo ya no tengo un sueldo y ya no tengo una liquidez mensual para gastar 15.000 euros al mes y yo vivir también. He estado pagando el piso, los colegios, el colegio de Fran, que era, aparte, el más caro porque es el más mayor... Seguí haciéndome cargo de eso, pero llegó un momento que empezó a afectar mi liquidez. De la pensión de los niños he pagado todos los meses. Antes del divorcio le hacía transferencias semanales y nunca le puse ningún problema", ha asegurado. Actualmente, los dos se encuentran en un proceso judicial por este asunto, del que Jota Peleteiro ha dicho que firmó un acuerdo de divorcio en el que se comprometía a darle “15.000 euros mensuales” y ha pagado “todos los meses”.