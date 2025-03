Las 10 series más esperadas de abril en plataformas: del final de ‘El cuento de la criada’ al regreso de ‘Andor’ y ‘The Last of Us’

Algunas de las series más esperadas del mes de abril: de 'El cuento de la criada' a 'Andor', pasando por 'The Last of Us'.

El segundo trimestre de 2025 comienza potente con las esperadas nuevas temporadas de algunos hits incontestables de los últimos años, como The Last of Us o El cuento de la criada.

En ese sentido, encontramos pocas series originales: la adaptación del cómic de culto de El Eternauta y Dying for sex, protagonizada por Michelle Williams.

Además, una nueva serie de médicos, Pulso (Netflix), la quinta temporada de You o la comedia surrealista Goverment Cheese en Apple TV, plataforma que suele apostar por formatos diferentes. En Movistar Plus+ también se podrá ver el thriller policiaco protagonizado por Amanda Seyfried titulado El largo río de las almas y en Filmin se recupera la serie Infiel, de Thomas Alfredson, basada en la película de Liv Ullmann.

‘Dying for sex’ (Disney+)

Hacía tiempo que no veíamos a Michelle Williams, casi desde Los Fabelman y de su última colaboración con la cineasta Kelly Reichardt hace tres años. Ahora regresa a la pequeña pantalla después de ganar el Emmy y el Globo de Oro por Fosse/Verdon.

Su nueva propuesta se llama Dying for sex y está basada en una historia real, la de Molly Kochan, una mujer a la que le diagnosticaron cáncer terminal y que decidió cambiar radicalmente de vida, dejar a su marido y explorar, por primera vez en su vida, el deseo sexual.

Detrás de este proyecto está la creadora Shannon Murphy (que acaba de estrenar en Movistar Plus+ Reinas de Soho), que ya abordó el amor durante la enfermedad en la película ‘indie’ El glorioso caos de la vida, protagonizada por Eliza Scanlen.

Michelle Williams en 'Dying for Sex'. (Disney+)

‘El cuento de la criada T-6’ (Max)

Quién iba a decir que la novela de Margaret Atwood iba a dar para tanto, pero lo cierto es que la adaptación de ese germen literario se ha convertido en una de las series contemporáneas más icónicas y con un discurso feminista más potente, en la que se abordan conceptos que inciden de forma directa en nuestra sociedad, como el auge de los totalitarismos o la esclavitud de las mujeres por su capacidad (o no) de procrear.

La serie creada por Bruce Miller alcanza su sexta temporada, que en principio sería la final, de nuevo, como no podría ser de otra manera, con Elisabeth Moss como protagonista en el papel de June, que continuará su lucha para acabar con el estado dictatorial y anacrónico de Gilead.

Elizabeth Moss en 'El cuento de la criada'. (Max)

‘Black Mirror T-7’ (Netflix)

Otra de esas ficciones que han servido de espejo de nuestro tiempo al abordar cuestiones relacionadas con la relación entre el hombre y las nuevas tecnologías a través de historias retorcidas en forma de sátira social.

Ahora se presenta su séptima temporada, de nuevo una antología, en este caso a través de seis episodios. Al parecer, algunos de ellos serán una continuación de capítulos precedentes, como el interactivo Bandersnach, en el que el espectador podía tomar sus propias decisiones dentro de la trama o la secuela de USS Callister.

En el reparto de los diferentes capítulos independientes encontramos nombres como Paul Giamatti, Awkwafina, Christin Milioti, Peter Capaldi o Will Poulter.

Paul Giamatti en 'Black Mirror'. (Netflix)

‘Hacks T-4’ (Max)

Los amantes de una de las mejores y más incisivas comedias de los últimos años están de enhorabuena, porque llega la cuarta temporada de Hacks, que seguirá ahondando en la relación entre Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) que, en esta ocasión, intentarán sacar adelante un late show que podría marcar un antes y un después en sus respectivas carreras.

Una ácida y, gracias a sus fantásticos guiones, inteligente visión del mundo del espectáculo, de la fama, los egos, la ambición y la frustración.

Jean Smart y Hannah Einbinder en 'Hacks'. (Max)

‘The Last of Us T-2’ (Max)

Por fin se estrena (después de muchos retrasos a causa de la huelga de actores y de los compromisos de Pedro Pascal) la nueva temporada de la gran serie de zombies de los últimos tiempos (con permiso de The Walking Dead) basada en el videojuego del mismo nombre.

La serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann seguirá en esta nueva tanda de episodios con las andanzas de los personajes que encarnan Bella Ramsey y Pedro Pascal, ambos intentando sobrevivir dentro de ese mundo apocalíptico después de que se extendiera la infección causada por el hongo ‘cordycep’ y los seres humanos se convirtieran en monstruos.

Se añaden las presencias de Kaitlyn Dever, de Young Mazino y de Jeffrey Wright, como el líder de un grupo de milicias que librará su propia guerra.

Pedro Pascal en la segunda temporada de 'The Last of Us'. (HBO/Max)

‘Los ensayos T-2’ (Max)

Convertido en el rey de la comedia incómoda y experto en hablar sobre los límites entre la telerrealidad y la ficción a través de un humor muy negro, Nathan Fielder, después de The Curse, con Emma Stone, regresa con la segunda temporada de una serie de culto para muchos espectadores.

Inserto dentro de los límites de ‘docurreality’, el protagonista de este experimento se encarga de ayudar a otras personas a enfrentarse a sus miedos a través de recreaciones de lo más elaboradas en las que se abordan todas las posibilidades como si se tratara de una simulación. Él mismo se encontrará inmerso en una vida falsa de la que no podrá escapar.

Por el momento, solo se sabe que esta farsa podría adquirir mayores dimensiones en la nueva temporada, que tiene unos fans acérrimos, sobre todo aquellos que conectaron en su momento con la corriente del post-humor.

Nathan Fielder en 'Los ensayos'. (Max)

‘Andor T-2’ (Disney+)

Segunda temporada de una de las series más diferentes y especiales dentro de Star Wars. Su propuesta era muy minimalista y tenía un componente político muy contundente.

Se encontraba ambientada cinco años después de los acontecimientos que tuvieron lugar en la película Rogue One (que inició las historias paralelas dentro del universo), donde aparecía el personaje de Cassian Andor (Diego Luna) al que seguiremos en esta ficción que sigue su evolución de ladrón a líder revolucionario.

Detrás de la dirección encontramos a Tony Gilroy, gran director responsable de películas como Michael Clayton y guionista de la saga Jason Bourne.

Captura del tráiler oficial de Andor, con Diego Luna.

‘El Eternauta’ (Netflix)

Es una de las novelas gráficas de culto, no solo en Argentina, sino también en nuestro país, obra de Héctor Germán Oesterheld. En ella se mezclaba el análisis político y social con la configuración de un universo propio absorbente a través de una historia de ciencia ficción apocalíptica.

Tras una nevada mortal que mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de supervivientes luchan contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible. Basada en la icónica novela gráfica, El Eternauta se estrenará en 2025. (Crédito: Netflix)

Es una de esas adaptaciones que habían adquirido la fama de ‘malditas’, ya que muchas veces se había puesto en marcha y finalmente no habían terminado materializándose. En esta ocasión, el creador de esta ambiciosa miniserie es Bruno Stagnaro y está protagonizada por Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo, el hombre que relatará los sucesos que tendrán lugar, desde una explosión en el Océano Pacífico hasta una extraña nevada cuyo contacto genera una muerte inmediata... hasta una invasión extraterrestre.